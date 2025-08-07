家のWi-Fi速度が遅いのは“無料ルーター”のせい？5年前に「無償」で提供されたルーターだけど、買い替えるべき？

無料のWi-Fiルーターは速度が遅い？

自宅でインターネットを利用していて「速度が遅い」と感じるとき、Wi－Fiルーターに問題があるのではないかと考える人もいるでしょう。Wi－Fiルーターの入手方法には購入やレンタルなどがありますが、インターネット回線事業者などから無料で提供されることもあるようです。

ただし、無料で提供されるWi－Fiルーターの中には、それほどスペックが高くないものもあります。

例えばWi－Fiルーターの無料レンタルを利用した場合に、契約している回線のギガ数によっては回線速度を最大限発揮できないルーターが提供されることもあるようです。このように、利用方法によってはWi－Fiの速度が遅いと感じることもあるかもしれません。

そのため、今回の事例のように無料で提供されたWi－Fiルーターを使用している場合は、スペックを確認してみることをおすすめします。



Wi-Fiの速度が遅い原因として考えられるもの

Wi－Fiの速度が遅い原因は、ルーターのスペックが低いこと以外にもいくつか考えられます。

例えば、ルーターの置き場所に問題があるのかもしれません。床に直接置いていたり障害物が多い場所に置いていたりする場合は、Wi－Fiの電波がうまく拡散せず、端末に到達しにくくなってしまうこともあるでしょう。ルーターと端末との距離が遠すぎる場合も速度に影響する可能性があります。

置き場所を見直しても改善されない場合は、ルーターが不具合を起こしていることもあり得るでしょう。ルーター本体の寿命は4～5年程度とされているようなので、今回の事例にある「5年前に無償提供されたルーター」は寿命が近づいていることで不具合を起こしている可能性も考えられます。

また、ルーターの規格が古いことが原因になっているのかもしれません。ルーターは規格が新しくなるごとに最大通信速度が速くなるため、規格の新しいものに買い替えることを検討した方がいいでしょう。



ルーターを新しく購入する場合の費用

ルーターの買い替えを検討するにあたって、いくらぐらいで購入できるのか確認しておきましょう。

自分に合ったルーターを選ぶには、部屋の間取りや利用人数も一つの基準にする必要があります。通信規格や最高通信速度と同じように通信速度や接続状況に大きく影響するポイントになるため、よく確認しましょう。

参考までに、いくつかのメーカーのWi－Fiルーターの価格をスペック別にしたものを表1にまとめました。

表1

A社 B社 C社 価格 7711円 1万6800円 4万2120円 推奨環境 5GHz：1201Mbps2.4GHz：300Mbps 5GHz：5765Mbps2.4GHz：688Mbps 6GHz：5764 Mbps5GHz：2882 Mbps2.4GHz：1032 Mbps

※筆者作成

Wi－Fiルーターはスペックによって販売価格が大きく異なる場合もあるため、適正なものをしっかりと見極めることが大切です。



スペックの低い無料ルーターだとWi-Fi速度が遅い可能性もある

Wi－Fiルーターはインターネット回線事業者などから無料提供される場合もありますが、スペックの低いものだとWi－Fi速度が遅く、不便を感じることもあるかもしれません。

そのほかにも、ルーター本体の寿命が近づいていたり、規格が古かったりすることが原因で速度が遅く感じる可能性もあるため、その場合は買い替えを検討した方がいいでしょう。

ルーターの価格はスペックによって大きく異なるため、自分に合ったものをしっかりと見極めましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー