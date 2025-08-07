未来が見えなくなった…余命宣告に近い現実を前に立ち尽くす｜卵巣がんと私【ママリ】
ある日突然感じた、鋭い腰の痛み。いつもなら整体で軽くなるはずなのに、今回はなかなか治まらず、じわじわと不安が広がっていきます。病院の検査で卵巣がんと診断された苗さんは、治療を開始しますが…。
©tsukimama34
©tsukimama34
©tsukimama34
医者からの宣告に、苗さんを絶望が襲います。
©tsukimama34
©tsukimama34
塞ぎこむ日々に、兄から連絡がきます。
©tsukimama34
©tsukimama34
兄がサプライズで企画してくれた温泉旅行、うれしいですね！
©tsukimama34
©tsukimama34
余命宣告を受けたも同然の状況に、この先どうしたらいいのか分からなくなってしまった苗さん。そんなとき、兄から温泉旅行のお誘いが届きます。苗さんのために、家族との時間を作って励まそうという気遣いがうれしいですよね。
しかし、苗さんは着実に痛みが増している様子。痛がっているところを家族には見せたくないというのも、苗さんなりの気遣いです。
家族で支え合って懸命に生きる
©tsukimama34
©tsukimama34
長引く腰痛に悩んでいた主人公・苗さんは、兄が勤務する病院で診察を受けることになりました。整形外科や泌尿器科での検査の結果は問題なかったものの、婦人科での検査で「卵巣がん」が判明します。
その後、苗さんは抗がん剤治療を懸命に続け、一時は病状も良くなっていきますが、今度は十二指腸でがんが見つかります。主治医の煮え切らない態度にモヤモヤし、東洋医学を頼りにする苗さん。心配した夫は、別の病院で働く医師で大学時代の先輩・丸田先生の元へ苗さんを連れていきますが、すでに手術ができる状況ではなく、緩和治療へと切り替えることにしたのでした。
体がつらい中でも、いつも周りのことを気にかけながらがんと闘い続けた苗さん。夫や家族は、彼女の意思を尊重しつつ自分たちにできることを考え、最後まで苗さんに寄り添いました。
日ごろから体の変化に注意を向け、小さな異変でも検査を受ける意識が、命を守る大きな一歩になることを教えてくれるエピソードです。
記事作成: sa-i
（配信元: ママリ）