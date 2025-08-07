みちょぱ＆大倉士門夫婦、円満な結婚生活明かす「ラインは今でも一日何百通」
モデル・タレントの池田美優（みちょぱ）と俳優・大倉士門夫妻が7日、都内で行われた『#洗ってはじメル ミライプロジェクト』発足式に登場した。「久しぶりにそろって登壇しました」という二人が、3年目となる円満な結婚生活について語った。
【写真】尊い手つなぎ！夫の洗濯物を当てるクイズに挑戦したみちょぱ
イベントにちなみ、洗い流してほしいと思う失敗談を聞かれると「結婚した時に婚姻届けを書くじゃないですか。（大倉は）字がキレイなんですよ。それに対して私は苦手なので、並べると差が出てしまって（笑）。練習をもっとしておけばよかったなと思いました。たぶん最初で最後だと思うので…」と言うと、大倉はすぐさま「たぶんじゃない！最後であってほしい！」と大焦りでツッコんでいた。
また、2022年10月22日にSNSで結婚を発表し、今年で結婚3年目となる2人に、夫婦関係を新鮮に保つために心がけていることを聞かれ、2人はコミュニ―ケーションを取ることと語る。大倉は「外で学んできたことを、地球上の誰よりも1番に報告したい。こんなの知ってるんだって、ちょっとだけ思われたくて（笑）」とにやり。
みちょぱも「会話は普段からめちゃくちゃするんです。ラインも1日に何百通もするし、家でもずっとしゃべっている。結婚してもしばらく経つとなかなか話さなくなると聞くことも多いですが、これからもコミュニケーションは続けていきたい」と語った。
夫婦関係は円満で「楽しい結婚生活を送っている」と話す大倉に、みちょぱは「ストレートに『僕、人生で今が一番幸せ』って家でも言うんですよ。私はその言葉を聞いて幸せになっている」と明かすと、大倉も「そうなんだ、うれしい！」と満々の笑みを浮かべていた。
衣類の廃棄問題を解決すべく、P&Gの濃縮液体洗剤「アリエールMiRAi（ミライ）」とフリマアプリ「メルカリ」がコラボレーションした同プロジェクト。コラボに伴い、中古衣類も新品級消臭ができる洗剤として「アリエールMiRAi」を「メルカリ」が推奨する洗剤として位置付ける。
【写真】尊い手つなぎ！夫の洗濯物を当てるクイズに挑戦したみちょぱ
イベントにちなみ、洗い流してほしいと思う失敗談を聞かれると「結婚した時に婚姻届けを書くじゃないですか。（大倉は）字がキレイなんですよ。それに対して私は苦手なので、並べると差が出てしまって（笑）。練習をもっとしておけばよかったなと思いました。たぶん最初で最後だと思うので…」と言うと、大倉はすぐさま「たぶんじゃない！最後であってほしい！」と大焦りでツッコんでいた。
みちょぱも「会話は普段からめちゃくちゃするんです。ラインも1日に何百通もするし、家でもずっとしゃべっている。結婚してもしばらく経つとなかなか話さなくなると聞くことも多いですが、これからもコミュニケーションは続けていきたい」と語った。
夫婦関係は円満で「楽しい結婚生活を送っている」と話す大倉に、みちょぱは「ストレートに『僕、人生で今が一番幸せ』って家でも言うんですよ。私はその言葉を聞いて幸せになっている」と明かすと、大倉も「そうなんだ、うれしい！」と満々の笑みを浮かべていた。
衣類の廃棄問題を解決すべく、P&Gの濃縮液体洗剤「アリエールMiRAi（ミライ）」とフリマアプリ「メルカリ」がコラボレーションした同プロジェクト。コラボに伴い、中古衣類も新品級消臭ができる洗剤として「アリエールMiRAi」を「メルカリ」が推奨する洗剤として位置付ける。