海の家で食べたいのは？＜回答数 35,767票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第247回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「海の家で食べたいのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:海の家で食べたいのは？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
サザエの壺焼き
【材料】（4人分）
サザエ 8個
ミツバ(刻み) 大さじ 4
<調味料>
酒 大さじ 4
しょうゆ 大さじ 2
だし汁 大さじ 2~3
【下準備】
1、サザエはサッと水洗いする。
【作り方】
1、焼き網にサザエをのせ、火にかけて少しグツグツしてきたらいったん火を止める。フォークやナイフでサザエの蓋を取って身を取り出す。
2、身とワタの際で切り離し、ワタの方は身にくっついている側を少し切り落とす。この間に砂があってじゃりっとする場合があるので取り除く。
3、身側は2〜4つに切ってギザギザのひも状の物を取り除き、殻にサザエの身とワタを戻し入れ、＜調味料＞を入れて網にのせ火にかける。
4、煮汁がグツグツ煮立ってきたら火を止め、器に盛って刻みミツバをのせる。
【このレシピのポイント・コツ】
小さめのフォークで身を刺し、ひねるように引っぱるときれいにワタまで抜けてきます。
焼いた時に出た汁は＜調味料＞に加えてもいいですよ。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「海の家で食べたいのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:海の家で食べたいのは？
・「海の家で食べたいのは？」の結果は…
・1位 … 焼きそば 47%
・2位 浜焼き 25%
・3位 ラーメン 16%
・4位 カレー 12%
※小数点以下四捨五入
35,767票
・2位 浜焼き 25%
・3位 ラーメン 16%
・4位 カレー 12%
※小数点以下四捨五入
35,767票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
サザエの壺焼き
【材料】（4人分）
サザエ 8個
ミツバ(刻み) 大さじ 4
<調味料>
酒 大さじ 4
しょうゆ 大さじ 2
だし汁 大さじ 2~3
【下準備】
1、サザエはサッと水洗いする。
【作り方】
1、焼き網にサザエをのせ、火にかけて少しグツグツしてきたらいったん火を止める。フォークやナイフでサザエの蓋を取って身を取り出す。
2、身とワタの際で切り離し、ワタの方は身にくっついている側を少し切り落とす。この間に砂があってじゃりっとする場合があるので取り除く。
3、身側は2〜4つに切ってギザギザのひも状の物を取り除き、殻にサザエの身とワタを戻し入れ、＜調味料＞を入れて網にのせ火にかける。
4、煮汁がグツグツ煮立ってきたら火を止め、器に盛って刻みミツバをのせる。
【このレシピのポイント・コツ】
小さめのフォークで身を刺し、ひねるように引っぱるときれいにワタまで抜けてきます。
焼いた時に出た汁は＜調味料＞に加えてもいいですよ。
(E・レシピ編集部)