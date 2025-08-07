スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「海の家で食べたいのは？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:海の家で食べたいのは？

・「海の家で食べたいのは？」の結果は…


・1位 … 焼きそば 47%
・2位 浜焼き 25%
・3位 ラーメン 16%
・4位 カレー 12%

※小数点以下四捨五入

35,767票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

サザエの壺焼き


【材料】（4人分）

サザエ 8個
ミツバ(刻み) 大さじ 4
<調味料>
  酒 大さじ 4
  しょうゆ 大さじ 2
  だし汁 大さじ 2~3

【下準備】

1、サザエはサッと水洗いする。



【作り方】

1、焼き網にサザエをのせ、火にかけて少しグツグツしてきたらいったん火を止める。フォークやナイフでサザエの蓋を取って身を取り出す。



2、身とワタの際で切り離し、ワタの方は身にくっついている側を少し切り落とす。この間に砂があってじゃりっとする場合があるので取り除く。



3、身側は2〜4つに切ってギザギザのひも状の物を取り除き、殻にサザエの身とワタを戻し入れ、＜調味料＞を入れて網にのせ火にかける。



4、煮汁がグツグツ煮立ってきたら火を止め、器に盛って刻みミツバをのせる。



【このレシピのポイント・コツ】

小さめのフォークで身を刺し、ひねるように引っぱるときれいにワタまで抜けてきます。

焼いた時に出た汁は＜調味料＞に加えてもいいですよ。

(E・レシピ編集部)