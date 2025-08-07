寺島しのぶ長男・尾上眞秀、フランス出身の父に数学教わる“顔出し”親子ショット「本当に先生みたい」「頼もしい指導者」
俳優・寺島しのぶ（52）とフランス人クリエイティブディレクターのローラン・グナシア氏の長男で、歌舞伎役者の尾上眞秀（12）が6日、自身のインスタグラムを更新。父のローラン氏とのほほ笑ましい親子ショットを披露した。
【写真】「本当に先生みたい」父・ローラン氏に「数学」を教わる尾上眞秀
尾上は「数学」のコメントとともに、机の上にノートなどを広げて、ローラン氏に勉強を教わっているとみられるショットをアップした。
この投稿にファンからは「パパ 本当に先生みたい」「頼もしい指導者」「うぉーー流石!!私は数学めちゃくちゃ出来ませんw」などの声が寄せられている。
【写真】「本当に先生みたい」父・ローラン氏に「数学」を教わる尾上眞秀
尾上は「数学」のコメントとともに、机の上にノートなどを広げて、ローラン氏に勉強を教わっているとみられるショットをアップした。
この投稿にファンからは「パパ 本当に先生みたい」「頼もしい指導者」「うぉーー流石!!私は数学めちゃくちゃ出来ませんw」などの声が寄せられている。