指にはめるだけで、自分の手が“ドラゴン”に変身したように見える――。そんなユニークな立体作品「ユビドラゴン」がXに投稿され、3万件以上の“いいね”を集めるなど話題を呼んでいます。



【写真】指にはめるだけで…手が変身！ ド迫力の「ユビドラゴン」を見る

投稿主は、龍をはじめ、独学で様々なペーパーアート作品を作り続けている紙龍-SiRYU-さん（@SiRYU000）。立体的な造形とユニークな発想に、「ロマンだ…」「この発想衝撃すぎる」といったコメントが寄せられています。



制作において特にこだわっているのは「頭のパーツ」だという紙龍さん。「作っているパーツの中で一番大変ですが、一番楽しい箇所になります」と話します。毎回、「躍動感のある造形」に挑んでいるのだそう。



そんなユビドラゴンが生まれたのは、ある“遊び心”からでした。



「ドラゴンの頭部分が完成したとき、とりあえずどこかに置いておこうとペンに刺したんです。そしたら『このまま指にはめたら手がドラゴンになるんじゃないかな？』とひらめいて、100％遊び心で作りました」（紙龍さん）



ユビドラゴンは、単なるアート作品にとどまりません。紙龍さんは「人と人をつなぐツールでもある」と語ります。



「対面販売でお客様の手を出してもらって、そこにユビドラゴンを装着すると、みんなすごく喜んでくれるんです。英語が話せない僕でも、海外の方に笑顔で反応してもらえる。それが本当にうれしいですね」（紙龍さん）



また、SNSでは「独学でここまで成長したから一緒に頑張ろう」というハッシュタグも印象的でした。



「焦らずのんびり作り続けることが大切だと思っています。僕は約20年間、仕事などで作品が作れない時期もありました。でも、久々に作ってみると手が覚えていて、新しい発見もある。そういう積み重ねが“成長”なんじゃないかなと…。実際、制作当初は平面な部分が多かったのですが、今は“生き物としての顔”をどう表現するかに集中しています。特に顔のパーツは、構造を細かくしてよりリアルに見えるよう工夫しています」（紙龍さん）



さらに、今回SNSで注目を集めたことをきっかけに、販売にも前向きになりはじめたそう。



「もともとはコミュニケーションのきっかけとして作ったもので、販売は考えていなかったんです。でも、たくさんの方に知っていただけたので、今後は販売できたらと思っています。これからも焦らず、のんびりと楽しい作品を作り続けたい。いつかユビドラゴンをはじめとした作品を集めて個展が開けたらうれしいです」（紙龍さん）