転機は親友、高嶋政伸からの一言。



【写真】終戦80周年平和記念作品『ハオト』

俳優・演出家として活動する丈（59）が、自らの創作舞台を終戦80周年平和記念作品『ハオト』（8月8日公開）として映画化した。



『HOTEL』共演からの仲

下北沢の本多劇場で初演したのが2005年。好評を受けて2015年には全国で再演を行った。



「戦争をテーマにした物語を描かなければという気持ちは昔からあって、本作のベースとなる舞台版を2005年に初演し、2015年に全国ツアーに出て再演しました。初演当時もそうでしたが、いつの時代も世界のどこかでは必ず戦争があって、2025年はそれが一層大きくなっている。『ハオト』を多くの方々に発信して、それぞれの心に戦争というのは倫理観をおかしくするということを留めおいていただきたいという使命感が日に日に強くなっています」



映画化のきっかけは、初演を観劇した友人で俳優の高嶋政伸。石ノ森章太郎の同名漫画を原作としたドラマシリーズ『HOTEL』で共演して以来の仲だ。



「2005年の初演を観に来てくれた政伸君が『丈さん、これ映画にした方がいいよ！』と言ったんです。彼は元々映画監督志望で学生時代に自主映画をたくさん撮っていた男。そんな政伸君が太鼓判を押すわけですから。正直、それを言われるまで映画にするなんて想像すらしていませんでした」



親友にも観て欲しい

そこから構想20年。原田龍二、高島礼子、片岡鶴太郎、長谷川朝晴らベテラン勢を揃えて完成させた。



「政伸君に映画化の話はしたのか？いえ、していません。計画を話したら『俺が監督をするよ！』と言い出しそうだから。…というのは冗談ですが、親友であるし彼の審美眼は信用しているので、劇場公開の際にはぜひ観てもらって感想を教えてもらいたいです」



親友・高嶋からの「映画にした方がいい」は正解だった。丈監督は手応えを込めて言う。



「カット割り、クローズアップ、場面転換など映像メディアだからこその利点が映画版には沢山あって、作者である自分がこの物語を通して何を訴えて伝えたいのかがより明確になりました。映像の場合はセリフだけではなく、表情や目の動き、小道具でも意図を表すことが出来るので、舞台版よりも深く描けている実感があります」



映画化に際しては幅広い層に訴えるため、エンタメ色をより押し出した構成にしたが、手を加えなかったものが一つだけある。



「それは、戦争の狂気です。物語の舞台となる精神病院の中と外、果たしてどちらが正常なのか？塀の外の人たちから『おかしい』と言われている中の人たちこそ、実はまともで平和的で幸せなのではないかと。外で生きる人たちと中で生きる人たちの人間模様を薄めることなく濃く描き、リズムや展開、季節のロケーション撮影にも力を入れて外と中の対比を強調しました」



（まいどなニュース特約・石井 隼人）