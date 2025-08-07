2020年の東京五輪閉会式でステージ上でダンスを披露したプロダンスチーム「Valuence INFINITIES（バリュエンス・インフィニティーズ）」のダンサーMAKOが、7日までにインスタグラムを更新。「適応障害」および「回避型愛着障害」と診断されたことを公表した。

MAKOは「突然ですが7月の前半に適応障害と診断されまして、同時に自分が回避型愛着障害なるものだということがわかりました」と報告し、「医者の話では適応障害をこのまま放っておくとうつ病になるとのことでして、診断以前に自分で不調を感じた時から多くの活動をセーブしている状態です」と説明。

1日にみずほペイペイドームで行われたソフトバンク−楽天戦の始球式を務めたことをめぐり「始球式までは決まってる仕事はやると決めていたので、結果多くの予定や仕事をキャンセルすることになってしまったにも関わらず、SNS上で見る自分と連絡を取ってる自分とでかなりの差があったかと思います。オーガナイザーの方やお誘いいただいた方、申し訳ありません」とわびた。

続けて「今回このようなことを書いたのは心配してほしいからということでは一切なく、恐らくはみなさんから見て明るい人間である僕もそういうものになるということ、誰もがもしかしたらその可能性があると知ってほしいからです」と公表した理由を説明。

「従ってここのコメントはできないようにしてますし、心配やエール等の旨のDMも今は結構です。また僕の友人たちに様子を聞くのもやめてください。代わりに自身の周りにいる誰かを大事にしてあげてください。言葉にするまでもない上手くいってなさや、漠然と自分は普通ではないのではという違和感を持つ人がいるかもしれません。もしかしたらそれは自分、あるいは家族、友人の可能性も。力になってあげてください。そして違和感を覚えたらすぐに休むなどの対策を。本当にそう願います」と呼びかけた。

自身の現状については「現在脅威のスピードで快復中だと思われますが、しばらくは休業の指令が出ましたので最小限の活動のみ行っています。今はただ改善に努め、これからは丁寧に優しく、人と真正面から接することができるようになれればと思います。しばらくは自分のやってみたいことと自分の練習以外はなにもせず、なんの誘いにも乗らないノリ悪野郎と化しておりますが、最高の人生爆走中です」とし、「そのうちまたどこかで。みなさんも自身と周りの方を大切に、良い夏をお過ごしください」とファンにメッセージをつづった。