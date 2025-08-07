佐藤健、表参道カフェにサプライズ来店！ 居合わせた客に全おごりで拍手喝采
俳優の佐藤健が、8月6日（水）に自身のTikTokを更新。東京・表参道にある「TOWER RECORDS CAFE 表参道店」で実施中の、佐藤が主演と共同エグゼクティブプロデューサーを務めるNetflixシリーズ『グラスハート』のコラボカフェに突撃する様子を収めた動画が公開された。今回のサプライズ訪問では、居合わせた客の会計を佐藤が支払う場面もあり「えぐい」「佐藤健に奢ってもらうというパワーワード」と反響が集まっている。
【動画】お客さん絶叫！ 佐藤健のサプライズ来店の様子
■わずか30分の滞在中に神対応連発
今回佐藤が訪れたのは、「TOWER RECORDS CAFE 表参道店」で開催中の『グラスハート』のコラボカフェ。作中シーンを表現した今回限りのコラボメニューや、場面写真を使用した店内装飾を展開しており、劇中でTENBLANKメンバーが実際に着用した衣装も見ることができる。
8月1日に開設されたばかりの佐藤のTikTokは、佐藤も太鼓判を押すほど自然体な姿を見られるのが魅力。入店し手指消毒をする佐藤の姿を見て、居合わせた客は絶叫。ファンと相席し、「誰のファンなんですか？」と客と交流する様子も見せた。
また佐藤のファンだという母親の代わりに来たという青年には、母に電話するようにうながし、テレビ電話で通話するという神対応も。
さらに、コラボメニューの「ここのラーメンに玉ねぎ入れねえなんて冒とくだろ」とドリンクの「シトラス」を注文したようで、「うんまぁ!!」と絶賛していた。その後、非売品グッズを全員に手渡しでプレゼントし感謝を伝える場面も。
最後には店内アナウンスが流れ「ただいま佐藤健さんに皆さまの会計を全てお支払いいただきました」と伝えられると、「え〜!!」と驚きの声が上がり、拍手喝采となった。
わずか30分の滞在中に神対応を詰め込んだような動画にファンからは「えぐい」「佐藤健に奢ってもらうというパワーワード」「やることなすこと全てかっこいいな」「佐藤健にご馳走してもらったの羨ましい一生誇れる」「流石に全員分奢りは優しすぎる」と称賛の声が寄せれらている。
引用：「佐藤健」TikTok（＠takeruxxsato_）
