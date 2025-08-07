²¦²È¤Ëº¨¤Þ¤ì¤ë¸ø¼ß²È»°ÃË¤ØÊÕ¶Çì¤«¤éÌ»Æþ¤ê¤ÎÄó°Æ¡£´î¤ó¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤¬¤½¤Î·ëº§Áê¼ê¤Ï¡©¡¿¥Ï¥¤¥Ö¥ë¥¯²È»°ÃË¤Ï¾®°Ëâ¥·¥ç¥¿¤Ç¤¹¨
¡Ø¥Ï¥¤¥Ö¥ë¥¯²È»°ÃË¤Ï¾®°Ëâ¥·¥ç¥¿¤Ç¤¹ THE COMIC¡Ù¡ÊÊ¡Éô¤¿¤±¤¤¡§Ì¡²è¡¢¥Ç¥ó¥»¥ó¡§¸¶ºî¡¢¤´¤í¡¼¡ö¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡ËÂè8²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥Ï¥¤¥Ö¥ë¥¯²È»°ÃË¤Ï¾®°Ëâ¥·¥ç¥¿¤Ç¤¹ THE COMIC¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¹ñÆâ¤Ç¶þ»Ø¤Î¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥Ï¥¤¥Ö¥ë¥¯¸ø¼ß²È¤ÎËö¤Ã»Ò¥»¥ë¥Õ¥£¥ë¡£Èà¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¸½ÂåÆüËÜ¤«¤é¤ÎÅ¾À¸¼Ô¤À¤Ã¤¿¡ª Å·»È¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È¸½ÂåÆüËÜ¤ÎÃÎ¼±¤òÍøÍÑ¤·´ïÍÑ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¥»¥ë¥Õ¥£¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè°ì²¦»Ò¤Îº§ÌóÇË´þ¤Ë¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤¿¤á¤Ë²¦²È¤«¤éâË¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥»¥ë¥Õ¥£¥ë¤ÎÁ°¤Ë¶äÈ±¤ÎÃæÀÅª¤ÊÆæ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡Ê¡©¡Ë¤¬¸½¤ì¤Æ¡½¡½!? ¡Ø¥Ï¥¤¥Ö¥ë¥¯²È»°ÃË¤Ï¾®°Ëâ¥·¥ç¥¿¤Ç¤¹ THE COMIC¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Å¾À¸Æ¬Ç¾ÇÉ¥·¥ç¥¿¡ß¥¤¥±¥á¥óÃËÁõÎá¾î¤Î¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹°ÛÀ¤³¦¥é¥¤¥Õ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥Ï¥¤¥Ö¥ë¥¯²È»°ÃË¤Ï¾®°Ëâ¥·¥ç¥¿¤Ç¤¹ THE COMIC¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¹ñÆâ¤Ç¶þ»Ø¤Î¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥Ï¥¤¥Ö¥ë¥¯¸ø¼ß²È¤ÎËö¤Ã»Ò¥»¥ë¥Õ¥£¥ë¡£Èà¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¸½ÂåÆüËÜ¤«¤é¤ÎÅ¾À¸¼Ô¤À¤Ã¤¿¡ª Å·»È¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È¸½ÂåÆüËÜ¤ÎÃÎ¼±¤òÍøÍÑ¤·´ïÍÑ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¥»¥ë¥Õ¥£¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè°ì²¦»Ò¤Îº§ÌóÇË´þ¤Ë¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤¿¤á¤Ë²¦²È¤«¤éâË¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥»¥ë¥Õ¥£¥ë¤ÎÁ°¤Ë¶äÈ±¤ÎÃæÀÅª¤ÊÆæ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡Ê¡©¡Ë¤¬¸½¤ì¤Æ¡½¡½!? ¡Ø¥Ï¥¤¥Ö¥ë¥¯²È»°ÃË¤Ï¾®°Ëâ¥·¥ç¥¿¤Ç¤¹ THE COMIC¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Å¾À¸Æ¬Ç¾ÇÉ¥·¥ç¥¿¡ß¥¤¥±¥á¥óÃËÁõÎá¾î¤Î¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹°ÛÀ¤³¦¥é¥¤¥Õ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£