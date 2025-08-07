雨の日も砂利道も、快適に歩ける。透湿防水と耐摩耗性を備えた頼れる一足【ムーンスター】のスニーカーがAmazonに登場中‼
幅広設計でゆったりフィット。アウトドアも街歩きもこの一足で【ムーンスター】のスニーカーがAmazonに登場!
ムーンスターのスニーカーは、アウトドアから日常使いまで幅広く対応する高機能スニーカー。独自の透湿防水テクノロジー「ShutDry」を搭載し、外部からの水の浸入を防ぎながら、靴内の湿気を外へ逃がすことで快適な履き心地を実現している。地面から4センチメートル、4時間の防水性能を備え、雨の日の通勤やウォーキングにも安心して使える設計となっている。
ミッドソールには反発弾性力に優れたEVA素材を採用し、歩行時の推進力をサポート。アウトソールには耐摩耗性の高いラバーを使用し、砂利道や石段でもしっかりとグリップする。インソールには通気性のあるエアロクッションを搭載し、足裏にやさしくフィット。さらに、銀イオンによるAg+抗菌防臭加工や、吸湿速乾性に優れた「サラリーナ」メッシュ素材を使用することで、靴内環境を清潔に保つ。
幅広設計の4E仕様で、つま先にもゆとりを持たせた形状は、長時間の歩行でも足の指を圧迫せず快適。片足約370グラム（26.0センチメートル）と軽量で、屈曲性にも優れているため、ウォーキングや旅行、キャンプなどのアクティブなシーンにも最適な一足となっている。
このスニーカーがあれば、天候や路面を気にせず、快適に歩ける。ムーンスターの技術とこだわりが詰まった、信頼のアウトドアスニーカーとして長く愛用できるだろう。
→【アイテム詳細を見る】
→【アイテム詳細を見る】
→【アイテム詳細を見る】
