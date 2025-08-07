◇プロ野球セ・リーグ 巨人2ー0ヤクルト（6日、東京ドーム）

0-0で迎えた2回、1アウト1、2塁のチャンスを作った巨人。打席にはリチャード選手が入りました。

ヤクルトの先発、アビラ投手のスライダーを打ち返すと、打球は三遊間を抜けていくかと思われましたが、ショートの伊藤琉偉選手がこれをスライディングキャッチにいきます。しかし、グラブではじいてしまい、ボールは転々とします。

サードコーチャーの松本哲也コーチは、2塁ランナーの岸田行倫選手に対して、ストップの指示を出していましたが、これを見て、ぶんぶん腕を回します。岸田選手も懸命に3塁を蹴り、ホームに向かい、先制点を挙げることになりました。

「（判断は）難しかったかもしれないですけど、岸田が（スピードを）緩めずに来てくれてたのもよかったです」と試合後に岸田選手の走塁を褒めた松本コーチ。岸田選手に聞くと、「走ってるときにショートがはじいたの見えたんで、ある程度転がってるのが見えたから、とりあえず緩めずに走って、止められたら、止まろうくらいで走ってた」と語りました。

キャッチャーとしてピッチャー陣をもり立てるだけでなく、打つ方でも3割超えと素晴らしい活躍を見せている岸田選手。走塁でも光るものを見せました。