¸É¹â¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿Îá¾î¤ËÍ§¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¡ª °ÌòÎá¾î·×²è¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤Ë¡©¡¿Á°Î¬Êì¾åÍÍ ¤ï¤¿¤¯¤·¤³¤Î¤¿¤Ó°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢°ÌòÎá¾î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¨
¡ØÁ°Î¬Êì¾åÍÍ ¤ï¤¿¤¯¤·¤³¤Î¤¿¤Ó°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢°ÌòÎá¾î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ê¥¦¥Á¥À¡§Ãø¡¢ º»Ìë¡§¸¶ºî/¤Ö¤ó¤«¼Ò¡ËÂè8²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÁ°Î¬Êì¾åÍÍ ¤ï¤¿¤¯¤·¤³¤Î¤¿¤Ò゙°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢°ÌòÎá¾î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡ÖÍèÀ¤¤Ï±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¤ÈÎø¤¬¤·¤¿¤¤¡×»ö¸Î¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤¹Ä¾Á°¡¢ÎçÆà¤Ï¤½¤¦´ê¤¤¤Ê¤¬¤é°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡¢¸ø¼ßÎá¾î¡¦¥»¥ì¥Ê¤Ë°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¡ª º®Íð¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢º§Ìó¼Ô¤ÎÂèÆó²¦»Ò¤Ë°ÕÃæ¤ÎÎá¾î¤¬¤¤¤ë¤È¸«¤Æ¤È¤ë¤È¡¢¥»¥ì¥Ê¤ÏÎø¤¹¤ëÆó¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢½¾¼Ô¤Î¥ê¥å¥«¤ò¶ÄÅ·¤µ¤»¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¤ò¶¤Ë¡¢¹âËýÎá¾î¤«¤é¤ª¤Ã¤È¤êÉ±¤Ë·ãÊÑ¤·¤¿¥»¥ì¥Ê¤Ï¡¢Îø¤Î°Ìò¤È¤Ê¤Ã¤Æº§ÌóÇË´þ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¹ñ³°ÄÉÊü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤«¤Ä¤¤Ë¤Ï¡Ö±¿Ì¿¤ÎÎø¡×¤ò¤¹¤ë¤È¶»¤ËÀÀ¤¤¤À¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ²èºö¤·¤¿¡Ö°ÌòÎá¾î·×²è¡×¤¬¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡Ä!? ¡ØÁ°Î¬Êì¾åÍÍ ¤ï¤¿¤¯¤·¤³¤Î¤¿¤Ó°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢°ÌòÎá¾î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÁ°Î¬Êì¾åÍÍ ¤ï¤¿¤¯¤·¤³¤Î¤¿¤Ò゙°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢°ÌòÎá¾î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡ÖÍèÀ¤¤Ï±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¤ÈÎø¤¬¤·¤¿¤¤¡×»ö¸Î¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤¹Ä¾Á°¡¢ÎçÆà¤Ï¤½¤¦´ê¤¤¤Ê¤¬¤é°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡¢¸ø¼ßÎá¾î¡¦¥»¥ì¥Ê¤Ë°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¡ª º®Íð¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢º§Ìó¼Ô¤ÎÂèÆó²¦»Ò¤Ë°ÕÃæ¤ÎÎá¾î¤¬¤¤¤ë¤È¸«¤Æ¤È¤ë¤È¡¢¥»¥ì¥Ê¤ÏÎø¤¹¤ëÆó¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢½¾¼Ô¤Î¥ê¥å¥«¤ò¶ÄÅ·¤µ¤»¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ¤ò¶¤Ë¡¢¹âËýÎá¾î¤«¤é¤ª¤Ã¤È¤êÉ±¤Ë·ãÊÑ¤·¤¿¥»¥ì¥Ê¤Ï¡¢Îø¤Î°Ìò¤È¤Ê¤Ã¤Æº§ÌóÇË´þ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¹ñ³°ÄÉÊü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤«¤Ä¤¤Ë¤Ï¡Ö±¿Ì¿¤ÎÎø¡×¤ò¤¹¤ë¤È¶»¤ËÀÀ¤¤¤À¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ²èºö¤·¤¿¡Ö°ÌòÎá¾î·×²è¡×¤¬¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡Ä!? ¡ØÁ°Î¬Êì¾åÍÍ ¤ï¤¿¤¯¤·¤³¤Î¤¿¤Ó°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢°ÌòÎá¾î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£