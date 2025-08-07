ゴディバ、CLAMPとコラボ決定 意外な共通点から実現！特別チョコ販売へ
ゴディバ ジャパンは7日、4人の創作集団CLAMPとコラボレーションすることを発表した。2025年10月1日より、「あの人気キャラクターたちが、チョコレートと出会ったら？」をテーマにした、描き下ろしアートをまとった特別なチョコレートコレクションを期間限定販売する。
【画像】モコナだ！公開されたCLAMP作品×ゴディバの新ビジュアル
1926年に誕生したベルキー王室ご用達ブランドのゴディバと、世代を超えて支持されるCLAMPとの初のコラボレーションが実現。
時代を切り開く勇気と愛を持ったCLAMP作品の主人公たちの姿は、ゴディバのブランド名の由来となった、誇り高き伯爵夫人レディ・ゴディバの愛と勇気の物語と重なる点がある。その共鳴する想いを大切にし、ゴディバの上質なチョコレートと、CLAMP作品の主人公の持つ魅力を掛け合わせた。
このコラボレーションのために描き下ろされた特別なイラストとともに、新しいチョコレート体験をお届けし、コラボレーションの全貌は、2025年9月中旬頃に発表予定となっている。
ゴディバと言えば先日、謎ビジュアルを公開しており、黒いシルエットが『魔法騎士レイアース』に登場する生きもの・モコナに似ていることから「モ、モコナなのか！？」「レイアース？」「CLAMP かな？モコナのシルエットっぽい」「えっ？モコナ？だとしたらGODIVAまで走らなければ！」「まさか、モコナじゃないよねぇ…と思いながら開いたらみんなモコナ認定してた」などとネット上で話題になっていた。
