“見返してやる”気持ちで創刊した「ロッキング・オン」

ふだんロックを聴かない人でも、渋谷陽一さんの名前には見覚えがあるだろう。1972年に洋楽ロック批評誌「ロッキング・オン」を創刊。半世紀以上にわたり、音楽評論家の枠にとどまらない活動を続けてきた。



渋谷さんと同じ年の音楽評論家で尚美学園大学名誉教授の富澤一誠さんは語る。

「記事の執筆に始まり、やがて大規模な音楽フェスティバルの企画や運営も手がけた。渋谷さんのような経歴の音楽評論家はいない。こんな良いアーティストがいると知ってほしいというのが原点。それが単なる紹介や音楽業界の意向をくんだものではなかった」

51年、東京・新宿生まれ。父は大手銀行に勤務。ビートルズを通して洋楽に目覚める。明治学院大学に進むも、すでに音楽評論家としてデビューしており学業はなおざりに。原稿が理屈っぽいと言われ、必ず見返してやる、と仲間と創刊したのが「ロッキング・オン」である。時に21歳だった。

母から借金を重ね、NHKラジオの「若いこだま」を皮切りにDJの仕事で得た収入も全て投じた。

読者の投稿を重んじる編集姿勢

ニッポン放送の元社長、亀渕昭信さんは振り返る。

「NHKに任され、はやっていない曲も流しました。自分の好きなものに自信を持ち、考えを心に響く言葉でリスナーに語りかけて注目された。渋谷さんはこのDJ時代に優れたビジネス感覚がすでに現れていました。リクエストを分析して人気の傾向をつかみ、売れる理由は何か判断する力が養われたと思います」

「ロッキング・オン」の黒字化まで5年以上を要した。読者の投稿を重んじる編集姿勢は変えなかった。

ラジオDJで音楽評論家の山本さゆりさんは言う。

「番組に出演してもらったことがあります。毒舌でも悪口ではない。文章と同じ渋谷節が持ち味でした。熱弁する一方、実務的というか冷めた面もありました」

「素人が音楽フェスを運営できるのか」と冷笑も

86年に邦楽ロックを扱う「ロッキング・オン・ジャパン」を創刊、成功させる。大衆的なものは売れてこそ評価になると受け止めた。商業主義的なロックを批判しながら矛盾しているが、

「赤字は言い訳できないとの思いは、『ロッキング・オン』の創刊時に辛酸をなめたからです。読者やファンが今、何を求めているのか、毎日のようにライブを訪れ、マーケティング主導で考え行動していた」（富澤さん）

映画やインタビュー記事が充実した雑誌「CUT」を89年に創刊。畑違いの分野だが、読者をつかむ。

2000年からは大規模な音楽イベント「ロック・イン・ジャパン・フェスティバル」をプロデュースする。

「素人が音楽フェスを企画運営できるのかと冷笑された。“ロックは聴き手が主役”と考えてきた渋谷さんにとって、イベントは聴き手とアーティストが直接向き合う場との発想で飛躍はなかった」（富澤さん）

「ロッキング・オン」常連投稿者と結婚

時には直言で相手を怒らせてしまうような取材だが、アーティストとはかえって信頼関係を築けており、出演の顔触れは毎年豪華だった。コロナ禍前の19年には5日間で33万人余りが来場。日本最大の野外ロックフェスとなる。他にも年間二つの音楽フェスを定着させている。

「フェスは雑誌刊行を大きく上回る事業になり、名経営者と目された。ワンマンではなく後進に仕事を引き継いでいます」（富澤さん）

近年ではアニメとライブを融合させる事業を中心になって進める一方、NHKラジオの「ワールドロックナウ」でDJを続けていた。

家族についてほとんど語らなかった。文章に長けた、「ロッキング・オン」の常連投稿者と結婚。1女1男を授かっている。

23年、脳出血で倒れ、リハビリに取り組んでいたが、今年に入り誤嚥性肺炎に。7月14日、74歳で逝去。

時代に即し、好きなロックをビジネスにして成長を遂げた果報者である。

