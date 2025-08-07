7日朝、石川県の加賀地方に線状降水帯が発生し、金沢では非常に激しい雨が降り続いています。現在、金沢市、津幡町で土砂災害警戒情報が発表され、一部の地域に避難指示が出ています。

7日朝、石川県の加賀地方に線状降水帯が発生し、金沢では非常に激しい雨が降り続いています。現在、金沢市、津幡町で土砂災害警戒情報が発表されています。



7日朝5時前、気象庁は、加賀地方では活発な雨雲が連なる線状降水帯が発生していると発表しました。





金沢では、平年の8月1か月分の雨量に迫る148ミリの雨がわずか3時間で降り、観測史上最大を記録しました。金沢市内では、河川から水があふれ、住宅に迫った場所もありました。降り続く大雨により、土砂災害の危険が高まっているとして現在、金沢市、津幡町で土砂災害警戒情報が発表されています。崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区に住む人は、早めの避難を心がけるとともに、市や町から発表される避難指示などの情報にご注意ください。住民は：「雨の音がすごくて、裏が川なんで、大丈夫かなと思って」降り続く大雨により、土砂災害の危険が高まっているとして現在、金沢市、津幡町で土砂災害警戒情報が発表されています。崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区に住む人は、早めの避難を心がけるとともに、市や町から発表される避難指示などの情報にご注意ください。石川県内に出ている避難指示の情報です。金沢市では小坂校下、森山校下、千坂校下、浅野町校下、夕日寺校下、川北地区、大浦校下、湖南地区、森本地区に避難指示がでています。このほか輪島市の3地区、珠洲市の3地区、七尾市の4地区、そして津幡町にも避難指示が出ています。危険な場所から避難するようにしてください。それでは金沢市内の今の様子です。金沢市深谷町の現場に来ています。先ほどから強い雨が体を打ちつけています。こちらの住宅の裏手にある山が崩れて、家屋に押し寄せてしまっています。付近の方によりますと、この家の住人は既に避難し、無事だということですが、土砂は広範囲にわたって崩れており、被害の拡大が心配されています。また、先ほどから、強い雨が降ったり止んだりしているんですが、近くには多くの家屋があって大雨の影響が心配されています。ここからは気象予報士の小野さんに解説してもらいます。線状降水帯の発生情報は7日午前5時前に発表されました。その後、激しい雨が降り続いています。その雨雲の様子です。非常に強い雨雲が、現在まで続いています。金沢の平年の8月ひと月分の合計雨量は約180ミリですが、7日朝は8時前までの6時間で200ミリを超え、これを上回りました。では、土砂災害の危険度です。金沢市の山間部を中心に危険な状態となっています。気象台では7日お昼過ぎにかけて線状降水帯が再び発生して、大雨の災害が高まる危険性があるとして、注意を呼び掛けています。崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区に住む人は、早めの避難を心がけるとともに、市や町から発表される避難指示などの情報にご注意ください。