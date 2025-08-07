日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）が７日に放送され、ＭＣの山里亮太が妻の女優・蒼井優の“告白”にあ然となる一幕があった。

番組内では蒼井が出演する９月５日公開の映画「ふつうの子ども」の完成披露上映会の様子を紹介。その中で蒼井は小学生時代の夏休みのエピソードを披露した。

「お小遣いが限られている中で『何が一番おやつに本当はいいのか』となって、べったら漬けじゃないかと」と語り始めた蒼井。「夏休みにお友達はかき氷を買って、私はべったら漬けを買って、遊びながらかじっていたけど５センチくらいでギブアップ」と明かした。

さらに子ども時代は「買い食いをしちゃいけないおウチだったんですよ」と紹介し、「一緒に遊んだ子のお友達のママにいただいたと言ったんですけど、（親に）バレてしまって、べったら漬けはおやつにはならないということと、ウソをついちゃいけないことを学びました」と振り返った。

これにはスタジオの山里は失笑。それでも「知らなかったけど、確かにウチではべったら漬けがおやつとして出ていないな〜と思いました。もし（蒼井が）学んでいなかったら、べったら漬けがおやつで出ていたのかと思ったら…良かったです」と笑いに変えていた。