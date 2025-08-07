柔道女子４８キロ級で連覇を含む五輪５大会連続メダリストで、「ＹＡＷＡＲＡちゃん」の愛称で親しまれている谷亮子さんが息子たちとの写真をアップし、反響を呼んでいる。

７日までに「２０１８年の夏休みへ タイムスリップ 夏休みの思い出〜」とインスタグラム投稿。「夏休みにスポーツのキャンプに参加したり、スポーツ観戦に行ったりしていました」と２人の息子と過ごす姿をアップした。

そして「息子たちは現在、大学生と高校生になり、野球に夢中になっていて、寮生活をしながら、素晴らしい仲間と共に日々成長中です」と明かし、フォロワーからは「素敵な写真」「可愛すぎる」「素晴らしい息子さん達ですね 将来が楽しみです」などの声が届いている。

亮子さんは柔道女子４８キロ級で２０００年シドニーで金メダルを獲得後、０３年にプロ野球選手の谷佳知（当時オリックス）と結婚。０４年アテネ大会で五輪連覇を成し遂げた。０５年１２月に長男、０９年１０月に次男を出産した。２人とも幼少期からアイスホッケーを始め、東京都代表で全国大会に出場して日本一を経験。その後は野球に転向し、長男は駒大２年で野球部に在籍。次男も中央学院高１年で野球部と明かしている。