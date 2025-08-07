歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。

ライブでの出来事の「反省点」を明かしました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 「いつもやっている確認。これは絶対に飛ばしてはいけない事！と思った出来事でした」 ＳＮＳに綴る 「数日経った今日も、上顎が痛いです」





工藤静香さんはインスタグラムに動画をアップし、先日のライブの際に自分で作ったステージドリンクが熱すぎたため、口の中を火傷したことを説明。



動画の中で、スタッフから「そんな激熱のステージドリンクだったんですか?」と訪ねられた、工藤静香さんは「いや、私ね、確認しないで、そういえば入れちゃったの、今日。」と、ドリンクの温度を確認していなかったことを明かしていました。





そして、工藤静香さんはインスタグラムに「!!確認!!大阪のステージでの出来事でした。」と、火傷について文書を投稿。

続けて「いつもの事、いつも確認していること。」「いつもの事がいつものようにできない事がある。できないのではなくしなかったのです。」と、綴りました。

更に「いつもやっている確認。これは絶対に飛ばしてはいけない事！と思った出来事でした。」「数日経った今日も、上顎が痛いです」と、明かしました。

工藤静香さんは「いつもの確認！皆さんも気をつけてください！ 私も気をつけます。」と、記しました。





更に「そして、太陽の直射日光がなくても夕方5時位でも、日光が当たっていた道路がめちゃくちゃ暑いです。飼い主さんは靴を履いています。なので気がつかないかもしれませんが、道路の温度を確かめてから愛犬を歩かせると安心ですね。」と、ファンに向けて呼びかけています。







