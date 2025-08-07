中国・新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州でつり橋のロープが断裂する事故があり、多数の死傷者を出した。中国メディアの三湘都市報が6日に報じた。

同自治州モンゴルキュレ県の観光地で6日、つり橋のロープが断裂して橋が大きく傾き、橋の上にいた観光客が下の川に転落した。現場で撮影された映像には、傾いた橋の端に沿って歩いて避難する人や、橋にしがみついて救助を待つ人、川から自力で這い上がる人の姿が見られた。この事故で、5人が死亡、24人が負傷したという。

報道によると、この観光地では2024年6月19日にも同様につり橋のロープが破損する事故があり、橋が傾いたことで観光客らが転倒していた。現地の担当者は日常点検の強化と定期的な検査計画の策定により再発防止を図ると約束していた。現在、この観光地は封鎖されているという。

中国のネットユーザーからは「悲惨」「見てるだけでも危険そうなのが分かる」「こういう古い橋は怖くて渡れない」「去年壊れたばかりなのにまたかよ。どういう管理してるんだ」「（橋を）揺らした人がいるんじゃないか？」「去年行った時に4回通ったけど、揺らすなと言っても必ずわざと揺らす人がいた」といった声が上がっている。（翻訳・編集/北田）