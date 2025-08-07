通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.78 8.73 8.09 7.97
1MO 9.70 8.06 8.29 7.43
3MO 10.14 8.02 8.84 7.66
6MO 9.99 7.76 9.03 7.69
9MO 9.97 7.69 9.19 7.82
1YR 9.93 7.68 9.30 7.91
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.77 8.92 9.11
1MO 8.83 8.49 8.33
3MO 9.48 9.00 8.45
6MO 9.66 9.17 8.31
9MO 9.91 9.42 8.31
1YR 10.04 9.59 8.33
東京時間10:25現在 参考値
ドル円の短期ボラは少し落ち着いているものの、水準的にはやや高め。
