　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.78　8.73　8.09　7.97
1MO　9.70　8.06　8.29　7.43
3MO　10.14　8.02　8.84　7.66
6MO　9.99　7.76　9.03　7.69
9MO　9.97　7.69　9.19　7.82
1YR　9.93　7.68　9.30　7.91

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.77　8.92　9.11
1MO　8.83　8.49　8.33
3MO　9.48　9.00　8.45
6MO　9.66　9.17　8.31
9MO　9.91　9.42　8.31
1YR　10.04　9.59　8.33
東京時間10:25現在　参考値

ドル円の短期ボラは少し落ち着いているものの、水準的にはやや高め。