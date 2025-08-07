彼の言動、もしかして私につわりがあることを忘れてる……？そう感じたことはありませんか？今回は、妊娠中のつわりで苦しんでいるときに、自分のことばかり考える夫に幻滅した女性の話をご紹介します。

つわりで苦しむ私に夫が作ったのは…

「妊娠5週目に入り、つわりが始まりました。四六時中吐き気に襲われ、全身がだるくて何もしたくない状態。これまでなんともなかった夫のタバコの匂いや、香水の匂いにも敏感になり、気持ちが悪くなることも増えました。

そんなつわり真っ盛りのある日のこと、仕事から帰ってきた夫が『ただいまー』と爽やかな笑顔で帰宅。その手にはスーパーの袋が。晩ごはんを作ってくれるのかと思いきや、袋から出てきたのはニンニクと唐辛子。夫は得意げに『パスタ作ろうと思って買ってきた』と言いました。そのパスタとは、なんとペペロンチーノ。私がつわりで匂いに敏感になっていることを知っているはずなのに……。キッチンからニンニクの香りが漂ってくるだけで気持ちが悪くなり、私は『無理……』と呟くのが精一杯でした。

最終的に夫は『換気扇つけてるから大丈夫だよ』と言いながらも、一人でペペロンチーノを完食。その姿を見て、夫は私のつらさを全く理解してくれていないのだと幻滅しました。今はまだ妊娠初期でつわりがひどい時期ですが、夫の行動を見て、この先の育児も不安になっています」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年4月）

▽ 自分の食べたいものを優先する気持ちもわからなくはないですが、つわりで苦しむ奥さんのことをもう少し考えてあげてほしいですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。