2024Ç¯10·î17Æü¤ËÀÂµî¤·¤¿Ì¾ÇÐÍ¥¡¦À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤ò¼Å¤Ö¥í¥±¤¬¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¤¢¤Î¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¿ÆÍ§¤¿¤Á¤¬À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ø¤ÎÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤¬Åìµþ¤«¤é1¿Í¤Ç²¿ÅÙ¤â²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡¢Ê¡Åç¤Îµï¼ò²°¥Þ¥Þ¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥¢¥ì¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡×¥Þ¥Þ¤¬·´»³ÊÛ¤Ç»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë
¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¤ÇÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé¥í¥±¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¥ì¥Ñー¥È¥êー¤¬ËÉÙ¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾¾Â¼Ë®ÍÎ¡£¾¾Â¼¤Ï¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤È¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤Î¿Æ¸ò¤â¿¼¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾¾Â¼¤Ï¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬À¸³¶°¦¤·¤¿¸Î¶¿¡¦Ê¡Åç¸©·´»³»Ô¤ÇËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡¢»×¤¤½Ð¤¬Â©¤Å¤¯¾ì½ê¤ò½ä¤Ã¤¿¡£
¤ä¤¬¤Æ¾¾Â¼¤Ï¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î°ìÈÖ¤ÎÍ§¿Í¤À¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸Âð¤òË¬Ìä¡£¸½ºß¿ÆÍ§¤ÏÊì¹»¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤òÅÁ¤¨¤ë¼ø¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤âÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ø¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¿¿ÆÍ§¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀÎ¤Î¼Ì¿¿¤ò¾¾Â¼¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Î1Ëç¤Ï¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Î¤â¤Î¤À¡£¡ÖÁ´Á³´é¤¬°ã¤¦¤À¤í¡©¡×¤ÈÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î¿ÆÍ§¤¬¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¾¾Â¼¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç～¡ª¡×¡ÖÅÄÃæ·½¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡×¤Ê¤É¤È¾¾Â¼¤Ï»×¤ï¤ºÁû¤¤¤À¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¼Â¤ÏÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤ò´Þ¤àÆÃ¤ËÃç¤¬¤¤¤¤Æ±µéÀ¸3¿Í¤È¡È°Í§²ñ¡É¤È¤¤¤¦LINE¥°¥ëー¥×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À¸Á°¤ÎÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¾ï¤Ë¸Î¶¿¤ä°Í§¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¡¢¤½¤ÎLINE¥°¥ëー¥×¤Ë¡Öº£Æü¡¢·´»³¤É¤¦¤·¤¿¡©¡×¡Ö¡ÊÂç±«¤¬¹ß¤Ã¤¿²Æ¤Î¡Ë°¤Éð·¨Àî¤ÏÈÅÍô¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î¿ÆÍ§¤Ïº£¤â¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤Î¤ÏÁ´Á³¤â¤¦¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²¶¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤ºー¤Ã¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹Èà¤Ë¾¾Â¼¤âÆ±°Õ¡£¡Öµ²±¤«¤é¾Ã¤¨¤Ê¤¤ã¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ºー¤Ã¤ÈÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î¿ÆÍ§¤ÎÌ¼¤âÈà¤é¤ÎÏÃ¤Ë²¿ÅÙ¤âð÷¤¡¢¤½¤ÎÆ·¤ÏÎÞ¤ÇÇ¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢´¶ÎÞÉ¬»ê¤Î¤³¤Î¥í¥±±ÇÁü¤Ï¡¢¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù8·î5ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¾¾Â¼¤Ï¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬µ¢¶¿¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿Î¹´Û¡¦Î¥¤ì¤Î½É ¤è¤â¤®Ç¸¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬¾®³Ø¹»¤«¤éÃæ³Ø¹»Â´¶È¤Þ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¾®¸¶ÅÄÃÏ¶è¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¾ÆÆùÅ¹¡¦¤â¤¦¤â¤¦Äâ¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬30Ç¯°Ê¾åÄÌ¤Ã¤¿Å¹¡¦µï¼ò²°ÃÝ¤òÍèË¬¤·¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤Ï¡¢¾¾Â¼¤Î¥í¥±VTR¤òºÇ½é¤³¤½¾Ð¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤·¤ó¤ß¤ê¥âー¥É¤Ë¡£Í½ÁÛ³°¤Ë¿´²¹¤Þ¤ë¥í¥±¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Í～¾¾Â¼¤µ¤ó¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¤À¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤¤¤¤¥í¥±¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀéÄ»¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛË´¤¯¤Ê¤ë1¥õ·îÁ°¤Ë¼Â¤Ï¡Ä¡Ä¡©¡¡À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¹Ô¤¤Ä¤±¾ÆÆùÅ¹¤Ë¡È°Í§¡É¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡£»×¤¤½ÐÏÃ¤ä¶»¤ËÈë¤á¤¿»×¤¤¡¢½¸¹ç¼Ì¿¿¤ËÀéÄ»¤ÎÆ·¥¦¥ë¥¦¥ë