ノザワ、今期最終を一転7％減益に下方修正

ノザワ <5237> [東証Ｓ] が8月7日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比72.4％減の0.8億円に大きく落ち込んだ。

併せて、通期の同利益を従来予想の14.3億円→10.7億円(前期は11.5億円)に25.2％下方修正し、一転して7.4％減益見通しとなった。

同時に、4-9月期(上期)の同利益を従来予想の7.5億円→3.9億円(前年同期は5.7億円)に48.0％下方修正し、一転して32.4％減益見通しとなった。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の7.9％→9.8％に改善した。



株探ニュース

