高橋ひかる、へそ出しコーデで美ウエスト際立つ「可愛いが渋滞」「スタイル抜群で見惚れる」
【モデルプレス＝2025/08/07】女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）が6日、自身のInstagramを更新。へそ出しコーディネートで美しいウエストラインを披露した写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】高橋ひかる、完璧美ウエストに二度見
高橋は「最近の相棒。ポケどこの収録は特にいっしょ」と『ポケットモンスター』のキャラクター・イーブイをモチーフにした愛用バッグについてコメント。ベージュのキャップとブラックのへそ出しトップスで、美しいウエストラインが際立つカジュアルスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛いが渋滞」「スタイル抜群で見惚れる」「ウエスト綺麗」「バッグも可愛い」「美しさに磨きがかかってる」「どんなスタイルも似合う」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】高橋ひかる、完璧美ウエストに二度見
◆高橋ひかる、へそ出しスタイルで美ウエスト披露
高橋は「最近の相棒。ポケどこの収録は特にいっしょ」と『ポケットモンスター』のキャラクター・イーブイをモチーフにした愛用バッグについてコメント。ベージュのキャップとブラックのへそ出しトップスで、美しいウエストラインが際立つカジュアルスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛いが渋滞」「スタイル抜群で見惚れる」「ウエスト綺麗」「バッグも可愛い」「美しさに磨きがかかってる」「どんなスタイルも似合う」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】