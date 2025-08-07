Aぇ! group草間リチャード敬太、ユニット曲挑戦に意欲 組んでみたいメンバー明かす「ゴリゴリヒップホップ」
【モデルプレス＝2025/08/07】Aぇ! groupの草間リチャード敬太が8月6日、グループでパーソナリティを務めるMBSラジオ番組「Aぇ! groupのMBSヤングタウン」（毎週水曜よる10時〜※この日はよる10時25分〜）に出演。ユニット曲で組んでみたいメンバーを明かした。
【写真】Aぇ! group草間リチャード敬太、舞台出演で久々の短髪
この日、放送200回を迎えた同番組では、出演した草間と正門良規がリスナーからの200の質問に答える企画が行われた。その中で「ユニット曲出すなら誰と組みたい？」と問われた草間は「誰とでもええのできるよな」とメンバーへの信頼を口にしつつ、「小島（健）とゴリゴリヒップホップか末澤（誠也）とゴリゴリダンス」とユニットの希望を明かした。
そして、草間が「いろんな曲できるやん、Aぇって。どのジャンルでもいけるなって。組み合わせによってジャンルもいろんなのいけるって思う」と話すと、正門も「やってみたいよね」とユニット曲への挑戦を希望した。（modelpress編集部）
情報：MBSラジオ
【Not Sponsored 記事】
【写真】Aぇ! group草間リチャード敬太、舞台出演で久々の短髪
◆草間リチャード敬太「ユニット曲を出すなら誰と組む？」に回答
この日、放送200回を迎えた同番組では、出演した草間と正門良規がリスナーからの200の質問に答える企画が行われた。その中で「ユニット曲出すなら誰と組みたい？」と問われた草間は「誰とでもええのできるよな」とメンバーへの信頼を口にしつつ、「小島（健）とゴリゴリヒップホップか末澤（誠也）とゴリゴリダンス」とユニットの希望を明かした。
そして、草間が「いろんな曲できるやん、Aぇって。どのジャンルでもいけるなって。組み合わせによってジャンルもいろんなのいけるって思う」と話すと、正門も「やってみたいよね」とユニット曲への挑戦を希望した。（modelpress編集部）
情報：MBSラジオ
【Not Sponsored 記事】