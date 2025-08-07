【日本橋】あなたには視えますか？「視える人には見える展−零−」で“アレ”が視える世界を体験してきた
2025年8月1日（金）〜31日（日）の期間、東京・日本橋で「視える人には見える展−零（ゼロ）−」が開催中。
“アレ”が視える世界を模擬体験できるという、ユニークなイベントなんです。
霊能力者が監修しているというから、とってもリアルでゾクゾク…。
「視える人には見える展−零−」を実際に体験してきたエディターが、レポしていきます。
「視える人には見える展−零−」が東京・日本橋で開催中
東京・日本橋にある福島ビルで、現在開催中の「視える人には見える展−零−」。
前回の開催時には、全日程チケットが完売だったという人気イベントが、パワーアップして帰ってきました。
今回は、再開発のため取り壊し予定の「福島ビル」での開催。
実際に霊能力者が監修していて、“人には視えないなにか”が見える視界を楽しめちゃいます。
入場は電子チケット制で、事前にオンラインから購入可能。
平日の料金は、税込2200円、土日祝日は税込2500円です。
平日の方が安くゲットできるため、平日に行ってみるのがおすすめ◎
あなたには視えますか？
「写真館」
会場に入ってすぐの「写真館」に展示されている写真には、“視える人には見えるもの”が映っているそう。
視えない人でも配布されたフィルムを写真にかざすと、どこになにがいるのか知ることができちゃいます。
視えないなにかが見える展示は、写真だけでなく映像でも体験することができますよ。
「物品庫」
「再現部屋」
実際に霊がいたとされる現場を再現した「再現部屋」から、存在が憑依しやすい物を集めた「物品庫」まで。
この展示を見た後は、普段視えない人でももしかしたら日常のあそこにもいるのかも…なんて考えてしまいますよね。
「視える人には見える展」の最後には、1番ゾクっとするような結末が待っていますよ。
パワースポットもあるよ
「視える人には見える展」は、怖い展示ばかりなのかと不安に思う人もいるのでは？
ゾクッとするようなものばかりではなく、視えたらラッキーななにかがいるかも!? なパワースポットもあります。
また、来場した人にはお清め塩の特典もありますよ。数に限りがあるため、早めに行くのが良さそう◎
また、オンラインで、音声ガイダンスを購入することもできます。音声ガイダンスを使えば、普段視えない人でもより楽しめること間違いなし！
ユニークなグッズも要チェック！
「視える人には見える展−零−」には、ユニークなグッズがたくさん。
「ミエソーダ」税込700円
「ポストカード」税込660円
飲めば視えるようになりそうな「ミエソーダ」や視える人には見えるポストカードなど、つい手に取りたくなるようなユニークなグッズがありました。
会場に足を運んだ際には、このグッズたちも要チェックですよ！
視えないからこそ楽しめる
「視える人には見える展−零−」は、普段、全く視えないエディターでも存分に楽しめるイベントでした。
むしろ、視えないからこそ見える世界を体験できるのが面白いと感じましたよ。
普段、視える人にも視えない人にもおすすめなイベント。
会期は8月末までのため、夏休みのおでかけとしてぜひ行ってみてくださいね。
「視える人には見える展−零−」
会期：2025年8月1日（金）〜31日（日）
時間：10:00〜19:30（最終入場19:00）
住所：東京都中央区日本橋室町1-5-3 福島ビル1F/B1
入場料：平日 税込2200円、土日祝 税込2500円
公式サイト：https://mieruhito.com/
