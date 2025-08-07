¡Ö¿·º§Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¥«¥Ö¥¹¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¡õPCA¤¬ÆüËÜ¤Î¿·º§É×ÉØ¤È¡ÈºÆ²ñ¡É·ëº§½Ë¤¤¤ÎÌóÂ«²Ì¤¿¤¹
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎµåÃÄ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¿·º§É×ÉØ¤¬¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê40¡Ë¤é¤È¡ÈºÆ²ñ¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¡¼¥Ê¡¼¤ÈPCA¤³¤È¥Ô¡¼¥È¡¦¥¯¥í¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Ï3·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò»£±Æ¤¹¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¿è¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò´º¹Ô¡£¥«¥Ö¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î²Ö²Ç¤¬¡Öµã¤¤½¤¦¡ª¡×¤È´¶·ã¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¥À¥á¤À¤è¡¢¥á¥¤¥¯¤¬Êø¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¡¢¤½¤Î¸å4¿Í¤ÇµÇ°¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢PCA¤¬¡Ö¤â¤·¥Ï¥Í¥à¡¼¥ó¤Ç¥·¥«¥´¤ËÍè¤¿¤é¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥¿¡¼¥Ê¡¼¤â¡Ö¥«¥Ö¥¹¤Î»î¹ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤ì¤ë¡©·¯¤¿¤Á¹Ô¤¤¿¤¤¡©¡×¤È¿·º§É×ÉØ¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¿·Ïº¿·ÉØ¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¤¤ÄÍè¤ë¤Î¡©Ï¢Íí¤·¤Æ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤è¡×¤È¡È¿è¤Ê·ëº§½Ë¤¤¡É¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3·î¤Î¡È·ëº§½Ë¤¤¡É¤ÎÌóÂ«¤Ï5¥«·î¸å¤Ë¸«»ö¤Ë²Ì¤¿¤µ¤ì¡¢¿·º§É×ÉØ¤¬¤³¤ÎÆü¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤òË¬Ìä¡£¥¿¡¼¥Ê¡¼¤ÈPCA¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÉ×ÉØ¤ËÂ£¤ê¡¢Í¥¤·¤¯¥Ï¥°¤·¤ÆÃå¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¡£ºÇ¸å¤Ï4¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¥«¥Ö¥¹¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÇµÇ°»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎµåÃÄ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡Ö¥·¥«¥´¤Ç¿·º§Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¡¢½ËÊ¡¡£¤Þ¤¿¡¢º£±Ê¾ºÂÀ¤È¤âµÇ°»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£