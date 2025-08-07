

夏になると無意識に口に出しているであろう「暑い」の言葉。そうだ、実際に暑いのだ。全国的には35度前後まで上がるのはもはや当たり前。7月24日にはなんと北海道各地で40度近い最高気温を記録した。携帯扇風機に空調服、ネッククーラーなどの比較的新しい防暑グッズも存在感を増しているが、中でも古くからある“伝統派”の防暑グッズが日傘だろう。

最近では男性の日傘も市民権を得つつあるが、どちらかと言えば女性の持ち物だという印象が根強かった日傘を、50年以上前から差し続け、ついには「日本日傘男子協会名誉顧問」の称号を手にした男性がいる。

沖縄県那覇市で「渡口万年筆店」を営む渡口彦邦さん（87）。渡口さんは「『日傘男子』という新しい言葉が流行っているようだけどね、一遍日傘差してごらんよ。その良さが誰でもすぐ分かるよ」。

日傘を初めて手にしたその日から渡口さんと日傘は一心同体。一回も忘れたり失くしたりしたことなど、無い。

「日傘を差して胸を張れば偉人に見える」

渡口さんが時代に先駆けて「日傘男子」になったきっかけは何だったのだろうか。50年以上前、自宅から職場に向かう時に歩いていた道は、雨宿りすることができないような場所だった。というのも、その一帯が米軍の「牧港住宅地区」（現在の那覇新都心）だったため、道沿いはフェンスばかり。傘を持たずにずぶ濡れで困っていた若き日の渡口さんは、ふと道の向こうに傘を差して悠々と歩く人の姿を見た。毎日傘を持てば良いんだと気づいた。

「女の人は日傘を差して『私はプリティーガールですよ』というように堂々と歩いていくさ。それと同じで、男の人だって禿げた頭を帽子で隠すぐらいなら、日傘を差して胸を張っていれば偉人に見えるよ。昔は首里の王様のお付きの人が、傘を差し出して日差しから王様を守っていたでしょう」



そしてこのような“コペルニクス的転回”も口にする。「多くの男性はね『傘は雨が降っているときにだけ差すものだ』と思っているんですよ。雨傘を手にしたまま太陽の下を歩いて、電柱の陰で日差しをよけているんですから。それなら今持っている傘を差せばいい。そうしたら影が出来て、木の下にいるかのように涼しいよ」

日傘が差せるのは「平和だから」

「日傘はね、平和のシンボルなんですよ」。現在87歳の渡口さんは、沖縄戦の経験者だ。「サマーシーズンにはビーチパラソルが立っている。マーケットに行けばマーケットパラソルがあるさ？ 日傘を持って公園に行くこともできる。そんなことは、戦（いくさ）になるととんでもないよ。平和だからできるんだよ」

渡口さんが2代目となる渡口万年筆店は、1931年創業。今もまだ収集が続く兵士の遺骨と一緒に、同店製作の万年筆が遺品として出てきたこともある。

今となっては日常の些細なことでも、それが「平和だからできること」だと感謝できる。日傘を差す渡口さんの毎日そのものが、喜びでもあるのだ。



こうして日傘を差し続けていた渡口さんが、全国に先駆けて日傘の普及活動を始めたのは2006年。「沖縄日傘愛好会」を発足させて、会長に就任。以下のような「『男性の日傘』実行11か条」を制定した。制定当時からその思いに一点の陰りも無いかのように、今も渡口万年筆店にはこの11か条が貼られている。

・500メートルをまず2回、日傘を差して歩いてみましょう

・20分で行ける距離は、日傘を差して歩きましょう

・熱中症予防のために、日傘を差して紫外線をカットしましょう

・肥満防止のために、日傘を差して歩きましょう

・夏休みも、歩行者天国も、日傘を差して楽しく歩きましょう

・夫婦一緒に日傘を差して散策し、夫婦の絆を強めましょう

・元気な高齢者の多い沖縄、高齢者の皆さんも日傘を差して歩きましょう

・男性の日傘姿もトレンディー、沖縄生まれのジェントルマンになりましょう

・車中心の意識を変え、地球温暖化防止に貢献しましょう

・一度日傘を差せば、その良さがよくわかる、即実行しましょう

・亜熱帯の新しい文化として育ちつつある事を確認し、日傘利用をさらに広めよう！



日傘を持つことは「おしゃれ」なことだ

愛好会の結成を持ち掛けたのは、沖縄都市モノレールで当時社長を務めていた湖城英知さん（故人）だ。車社会でなおかつ夏の日差しが強い沖縄は、外を日常的に歩く人も少ない。それも一つの要因となり、かつての長寿県・沖縄は今となっては過去のものとなってしまった。

2020年時点での厚生労働省発表によると、沖縄県男性の平均寿命は全国43位とワースト5位。生活習慣病にかかる人の多さが指摘されており、ますます生活の中に運動を取り入れることが大切だ。

2007年には、沖縄県民、特に男性に呼びかけるかたちで、主に熱中症予防や健康の維持・増進の観点から日傘利用を呼び掛ける「利用促進パレード」を実施した。沖縄観光の中心地・国際通りや沖縄県庁、那覇市役所などが近接するスクランブル交差点を周回するというもので、ビジネスマンや観光客らに訴求するにはうってつけの場所だった。



渡口さんは11か条の8番目にある「トレンディー」と「ジェントルマン」について、「英国紳士ってわけじゃないですけどね。ロンドンは雨が多いからみんな傘を持っているでしょう」と、日傘を持つことは「それ自体がおしゃれなことだ」とのアプローチで愛用している。渡口さんの現在の日傘はシンプルなベージュ。飽きることない相棒だ。

こうやって積み重ねた日々の中で、沖縄日傘愛好会の活動が注目を浴び、新聞や雑誌などからもよく取材を受ける。今回の取材前にも、雑誌『通販生活』の表紙を沖縄日傘愛好会会長としての渡口さんが飾っていたばかりだった。表紙を見ながらこうつぶやく。「湖城さんが生きていたらなぁ」。共に愛好会を立ち上げた同志に、報告したい活動成果だった。



傘は安いもので十分！

さて、これから日傘を持ってみたいと考える人に向けて、渡口さんからのアドバイスを尋ねてみた。

「私は50年以上も傘を持ち歩いているからね、靴と同じで、絶対に忘れることはないんだけど」と前置きしたうえで、「でも、日傘が習慣になっていない人はたまに持っていくから忘れたり失くしたりするんだよね。だから、2000円とか3000円の安い傘で十分です」と話す。あと、もう一つ付け加えた。「傘を楽しむことです」

渡口さんのお話に触発された筆者も、実際に日傘を差してみた。自宅から徒歩2分程度のコンビニまで日傘のショートトリップだ。

やはり何事も新しい経験というのはわくわくする。意外と恥ずかしくはない。そもそもこの手の恥ずかしさの大半は自意識から来るものだと思っている。それ以前に、この夏の日差しで日傘を差していても、周囲は「そりゃあそうだよな。暑いもん」としか思わないだろう。

何より、影を自分の意思で背負えていることに小さく感動している。暑い時に影を探す必要がない。そういえば私が中学生の時、フォークデュオの19がこんな歌を歌っていたなぁ。「風が吹かない そんな場所でも ぼくたちが走るなら 感じる事が出来る」。そう、たとえ影が無い場所でも、日傘を差せばいつでもどこでも涼むことができるのだ。

