【中島輝士 怪物テルシー物語（３４）】少し時代が先に進んでしまいますが、今回もプリンスホテルの後輩であり、ソウル五輪のチームメイト、西武、日本ハムＯＢでもある石井丈裕について書かせていただきます。

石井はソウル五輪のあった１９８８年ドラフトで西武から２位指名を受け入団。２年目の９０年、２月のキャンプで名球会の小山正明投手コーチ（阪神、ロッテＯＢ）からパームボールを伝授され、投球の幅を広げたのは大きかったでしょうね。

シーズン２度目の登板となった５月１７日、ロッテ戦に先発し１安打、６奪三振の快投でプロ初完封勝利を挙げました。それをきっかけに先発ローテの座をつかみ、７月までに６勝を挙げる活躍でオールスターにも初選出されました。後半戦ではあまり成績を伸ばせずシーズン通算８勝でしたが、初の規定投球回となる１３３回１／３を投げ、リーグ６位の防御率３．３８と奮闘し西武のリーグ優勝にも貢献しています。

同年の日本シリーズでは西武が巨人を４タテしてしまい登板機会がありませんでした。それでも５戦、６戦と戦っていれば登板機会はあったはずです。順調なプロとしてのスタートに見えましたが石井は９１年、右後背筋痛などに苦しみ前年からイニングを減らし１１０回１／３。それでも７勝５敗、防御率３．２６とチームの連覇に貢献しました。広島と戦った日本シリーズでは、第６戦で郭泰源の後を受け、リリーフ登板し日本シリーズ初勝利も経験しています。

そして９２年、石井にとってはキャリアハイのシーズンが到来します。シーズン当初は鹿取義隆さんや潮崎哲也らとリリーフ陣を形成し、抑え役もこなすなど活躍。６月半ばからは先発ローテの柱として君臨し、２７試合（１９先発）で１４８回１／３を投げ１５勝３敗３Ｓ、防御率１．９４（近鉄・赤堀元之に次ぐリーグ２位）のフル回転で西武３連覇の原動力となりました。

沢村賞、ＭＶＰ、ベストナイン、正力松太郎賞など数々のタイトルを獲得しました。高校、大学時代は控え投手ながら、社会人のプリンスホテルで才能が開花。ソウル五輪を経て、プロでは投手王国の西武に入団して郭泰源、工藤公康、渡辺久信らそうそうたるメンバーの中で下から、下から突き上げていった。石井の生きざまを感じますね。

９２年は日本シリーズでは第７戦で１５５球の熱投を見せ完投勝利をつかみ胴上げ投手にもなり、シリーズＭＶＰです。石井は西武、日本ハムでプレーし引退した後、台湾では台北太陽の監督、韓国ではロッテの投手コーチなどを歴任。西武で指導者として古巣に貢献しています。その後もプロ、アマ球界の発展に尽力しています。

この台湾や韓国での指導者としての経験も、時代は前後しますが私との共通点です。社会人時代に全日本のメンバーとしてしのぎを削った台湾、韓国の国内リーグで指導者として関われたことも、元全日本メンバーとして何かのご縁だと思っています。