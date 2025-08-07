ローリング・ストーンズのミューズとして知られるアニタ・パレンバーグ（1944〜2017）の生涯を追ったドキュメンタリー映画「アニタ 反逆の女神」（監督アレクシス・ブルーム、スヴェトラーナ・ジル）の場面写真が公開された。

1944年1月25日にイタリア・ローマで生まれたアニタ。ストーンズのメンバーとの出会いは65年。ミュンヘン公演の楽屋を訪ね、バンドリーダだったブライアン・ジョーンズ（1942〜69）と意気投合して交際をスタート。しかし、ブライアンの暴力などに耐えかね、67年からはギタリストのキース・リチャーズ（81）と運命的な絆を結んで3人の子供をもうけた…。

一昨年の第76回カンヌ国際映画祭クラシック部門で上映されて評判を呼んだ作品は、本人の死後に発見された未発表の回顧録を用いながら、息子マーロン・リチャーズ、娘アンジェラ・リチャーズ、そして彼らの父キースが、愛おしくも痛切な家族の秘話を語る。加えてミックの恋人で、今年1月30日に78年の生涯を閉じたマリアンヌ・フェイスフルや、アニタを崇拝するスーパーモデルのケイト・モス（51）らがその影響力の大きさを語っている。回顧録は女優のスカーレット・ヨハンソン（40）が読んでいる。

未公開のホーム・ムービーも映し出され、そこからストーンズと過ごした激動の日々や、「ミューズ」「ロック界のワルキューレ」などと称されたアニタの素顔が浮かびあがる。ほかに映画「ブリキの太鼓」のフォルカー・シュレンドルフ監督（86）、女優のジェーン・フォンダ（87）、1960年代のポップアートの旗手であるアンディ・ウォーホルらが証言している。

息子のマーロンが母に捧げるべく製作総指揮を務めた貴重な記録映画は10月25日から東京・新宿K，s cinemaやアップリンク吉祥寺ほかで順次公開予定。