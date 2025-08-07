ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに最も近いオフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」が「ハロウィーンブッフェ2025」を開催。

ブッフェダイニング「アーカラ」のディナータイム限定で、秋の味覚とハロウィーンの世界を楽しむ、特別なひとときを味わえます☆

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」ハロウィーンブッフェ2025

開催期間：2025年9月5日（金）〜11月3日（月・祝）

開催時間：17:30〜21:30 (最終入店21:00) ※ディナータイム限定

料金：大人（13歳以上）6,000円（税・サ込）／小学生（6〜12歳）3,200円（税・サ込）／幼児（4〜5歳）2,000円（税・サ込）／3歳以下 無料

メニュー例：

・国産牛のローストビーフ

・天婦羅(海老・さつま芋・栗・かぼちゃ・しし唐・舞茸)

・ジャックオランタンの飾り寿司/葡萄の軍艦/お化け稲荷/ガイコツのおにぎり

・ブラックカレー/ブラックパスタ ハロウィーン風/タコス

・ポテトのグラタン/牛肉と茸の煮込み/ローストポークのメープル醤油焼き

・サーモンのソテー 茸ソース/ハロウィーンバーガー

・葡萄と林檎のブルーチーズ和え 蜂蜜添え/鴨肉のテリーヌ

・かぼちゃのサラダ/さつまいものサンドウィッチ

・さつま芋のモンブランシャワー/ブラックロール/かぼちゃのクッキーシュー など

会場：ホテル3階 ブッフェダイニング「アーカラ」

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン3階のブッフェダイニング「アーカラ」にて、毎年好評の季節限定ブッフェ企画「ハロウィーンブッフェ」を開催。

2025年のハロウィーンも、秋の味覚と遊び心をたっぷり詰め込んで開催される、ディナータイム限定企画です。

店内はハロウィーンムード一色に装飾し、大人も子どももワクワクするような幻想的な空間で、秋の味覚を存分に味わえます。

お子さん連れの家族はもちろん、カップルや友人同士での利用もおすすめ☆

テーマパーク帰りのディナーや秋の思い出作りに、ハロウィンらしいブッフェを体験できます！

ジャックオランタンの飾り寿司／お化け稲荷／ガイコツのおにぎり

「アーカラ」の「ハロウィーンブッフェ2025」には、ユニークなハロウィーンメニューが勢ぞろい。

目にも楽しい「ジャックオランタンの飾り寿司」や「葡萄の軍艦」「お化け稲荷」「ガイコツのおにぎり」「ブラックカレー」

ブラックパスタ ハロウィーン風

「ハロウィーン風ブラックパスタ」などの料理が並びます☆

国産牛のローストビーフ

特別感ある「国産牛のローストビーフ」や、海老・さつま芋・栗・かぼちゃ・舞茸など、旬素材を使用した天婦羅もラインナップ。

中でも「国産牛のローストビーフ」は、ライブキッチンで注文を受けてから、1枚ずつ丁寧にカットして提供します。

ほかにも「牛肉と茸の煮込み」や「ローストポークのメープル醤油焼き」「サーモンの茸ソースソテー」などのごちそうメニューも堪能できるブッフェです！

葡萄と林檎のブルーチーズ和え 蜂蜜添え

また、「葡萄と林檎のブルーチーズ和え 蜂蜜添え」など、味覚にも彩りにもこだわったメニューも。

デザート各種

充実のスイーツコーナーでは、かわいい実た目をしたハロウィーンらしい味わいのメニューが登場。

「さつま芋のモンブランシャワー」や「ブラックロール」「かぼちゃのクッキーシュー」などが楽しめます☆

秋の味覚とハロウィーンの世界を楽しむブッフェが2025年も登場。

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」の「ハロウィーンブッフェ2025」は、2025年9月5日から11月3日まで開催です！

Universal elements and all related indicia TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.

CR25-2990

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです

※写真はイメージです

※仕入れ状況により、メニュー内容・期間を変更することがあります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「ハロウィーンブッフェ2025」を開催！ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」 appeared first on Dtimes.