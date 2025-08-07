「ハロウィーンブッフェ2025」を開催！ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに最も近いオフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」が「ハロウィーンブッフェ2025」を開催。
ブッフェダイニング「アーカラ」のディナータイム限定で、秋の味覚とハロウィーンの世界を楽しむ、特別なひとときを味わえます☆
ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」ハロウィーンブッフェ2025
開催期間：2025年9月5日（金）〜11月3日（月・祝）
開催時間：17:30〜21:30 (最終入店21:00) ※ディナータイム限定
料金：大人（13歳以上）6,000円（税・サ込）／小学生（6〜12歳）3,200円（税・サ込）／幼児（4〜5歳）2,000円（税・サ込）／3歳以下 無料
メニュー例：
・国産牛のローストビーフ
・天婦羅(海老・さつま芋・栗・かぼちゃ・しし唐・舞茸)
・ジャックオランタンの飾り寿司/葡萄の軍艦/お化け稲荷/ガイコツのおにぎり
・ブラックカレー/ブラックパスタ ハロウィーン風/タコス
・ポテトのグラタン/牛肉と茸の煮込み/ローストポークのメープル醤油焼き
・サーモンのソテー 茸ソース/ハロウィーンバーガー
・葡萄と林檎のブルーチーズ和え 蜂蜜添え/鴨肉のテリーヌ
・かぼちゃのサラダ/さつまいものサンドウィッチ
・さつま芋のモンブランシャワー/ブラックロール/かぼちゃのクッキーシュー など
会場：ホテル3階 ブッフェダイニング「アーカラ」
ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン3階のブッフェダイニング「アーカラ」にて、毎年好評の季節限定ブッフェ企画「ハロウィーンブッフェ」を開催。
2025年のハロウィーンも、秋の味覚と遊び心をたっぷり詰め込んで開催される、ディナータイム限定企画です。
店内はハロウィーンムード一色に装飾し、大人も子どももワクワクするような幻想的な空間で、秋の味覚を存分に味わえます。
お子さん連れの家族はもちろん、カップルや友人同士での利用もおすすめ☆
テーマパーク帰りのディナーや秋の思い出作りに、ハロウィンらしいブッフェを体験できます！
ジャックオランタンの飾り寿司／お化け稲荷／ガイコツのおにぎり
「アーカラ」の「ハロウィーンブッフェ2025」には、ユニークなハロウィーンメニューが勢ぞろい。
目にも楽しい「ジャックオランタンの飾り寿司」や「葡萄の軍艦」「お化け稲荷」「ガイコツのおにぎり」「ブラックカレー」
ブラックパスタ ハロウィーン風
「ハロウィーン風ブラックパスタ」などの料理が並びます☆
国産牛のローストビーフ
特別感ある「国産牛のローストビーフ」や、海老・さつま芋・栗・かぼちゃ・舞茸など、旬素材を使用した天婦羅もラインナップ。
中でも「国産牛のローストビーフ」は、ライブキッチンで注文を受けてから、1枚ずつ丁寧にカットして提供します。
ほかにも「牛肉と茸の煮込み」や「ローストポークのメープル醤油焼き」「サーモンの茸ソースソテー」などのごちそうメニューも堪能できるブッフェです！
葡萄と林檎のブルーチーズ和え 蜂蜜添え
また、「葡萄と林檎のブルーチーズ和え 蜂蜜添え」など、味覚にも彩りにもこだわったメニューも。
デザート各種
充実のスイーツコーナーでは、かわいい実た目をしたハロウィーンらしい味わいのメニューが登場。
「さつま芋のモンブランシャワー」や「ブラックロール」「かぼちゃのクッキーシュー」などが楽しめます☆
秋の味覚とハロウィーンの世界を楽しむブッフェが2025年も登場。
ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」の「ハロウィーンブッフェ2025」は、2025年9月5日から11月3日まで開催です！
ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです
※写真はイメージです
※仕入れ状況により、メニュー内容・期間を変更することがあります
