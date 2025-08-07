東北日本海側では、７日夜遅くにかけて、大雨による土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、東北地方では、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

低気圧が日本海にあって東北東へ進んでおり、前線が東北地方にのびています。低気圧は、７日夜にかけて北海道付近に進み、前線が東北地方を南下する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東北地方では、大気の状態が非常に不安定になっています。

このため、７日は東北日本海側では、雷を伴って非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。なお、大気の非常に不安定な状態は、８日にかけて続く見込みです。

［雨の予想］

７日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ６０ミリ

東北太平洋側 ４０ミリ

７日６時から８日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側 １５０ミリ

東北太平洋側 ８０ミリ



［防災事項］

これまでに降った雨により、地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。

東北日本海側では、７日夜遅くにかけて、大雨による土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、東北地方では、８日にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

