【東北天気】東北日本海側では7日夜遅くにかけて大雨による土砂災害に厳重に警戒 24時間降水量は多い所で150ミリ予報 今後の天気を画像で 気象庁
東北日本海側では、７日夜遅くにかけて、大雨による土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、東北地方では、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。
［気象概況］
低気圧が日本海にあって東北東へ進んでおり、前線が東北地方にのびています。低気圧は、７日夜にかけて北海道付近に進み、前線が東北地方を南下する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東北地方では、大気の状態が非常に不安定になっています。
このため、７日は東北日本海側では、雷を伴って非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。なお、大気の非常に不安定な状態は、８日にかけて続く見込みです。
［雨の予想］
７日に予想される１時間降水量は多い所で、
東北日本海側 ６０ミリ
東北太平洋側 ４０ミリ
７日６時から８日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
東北日本海側 １５０ミリ
東北太平洋側 ８０ミリ
［防災事項］
これまでに降った雨により、地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。
東北日本海側では、７日夜遅くにかけて、大雨による土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、東北地方では、８日にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
■東北の今後の天気
■全国の今後の天気
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2094775?display=1