TWICE（トゥワイス）のMOMO（モモ）が、Instagramを更新。アメリカ・シカゴで撮影した秋色コーディネートのオフショットを披露した。

【写真】シカゴで開放感たっぷりなTWICEモモの美スタイルオフショット①② 【写真】TWICEジヒョの同日のオフショット

■長い脚でロングブーツを履きこなすTWICEモモ

シカゴで行われた音楽フェス『Lollapalooza（ロラパルーザ）』に出演し、アメリカを沸かせたTWICE。モモはチェック柄のショート丈ブラウスにリボンがたくさんついたローライズのホットパンツ、スエードのロングブーツを合わせ、茶色とベージュで合わせた秋先取りのスタイリングを見せている。

モモのウエストは美しく引き締まり、脚はスラリと伸び、抜群のプロポーションを惜しみなく発揮。カートに腰掛けてセクシーなポーズを取ったり、『Lollapalooza』のロゴをバックにソファに座ったり、様々なポーズで楽しませてくれる。7枚目のアップのショットではサングラスを頭に掛けて舌をぺろりと出し、キュートな表情も見せた。

SNSでは「スタイル鬼盛れてる」「ももりんのスタイルかっこいい…」「美しい脚にロングブーツ似合う！」「可愛すぎるって」「脚長すぎてすごい」と反響が集まっている。

また『Lollapalooza』でのサブリナ・カーペンターのステージを、JIHYO（ジヒョ）、SANA（サナ）と一緒に鑑賞していたモモ。舞台裏で4人で並んだショットや、ジヒョ＆サナとフェスを満喫する姿も投稿している。

■TWICEジヒョもサブリナとのオフショット公開！

なおジヒョも同じ日のオフショットを公開。モモ、サナと3人で並んだ美スタイルのショットや、サブリナ・カーペンターとの写真を投稿した。