秋田県では、７日夜遅くにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

【画像】今後の天気

［気象概況］

低気圧が日本海にあって東北東へ進んでおり、前線が東北地方にのびています。低気圧は、７日夜にかけて北海道付近に進み、前線が東北地方を南下する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東北地方では、大気の状態が非常に不安定になっています。

このため、秋田県では、雷を伴って非常に激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。なお、大気の非常に不安定な状態は、８日にかけて続く見込みです。

［雨の予想］

７日に予想される１時間降水量は多い所で、

沿岸 ５０ミリ

内陸 ５０ミリ

７日６時から８日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

沿岸 １２０ミリ

内陸 １２０ミリ



［防災事項］

これまでに降った雨により、地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。

秋田県では、７日夜遅くにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより