¿·Á¯¡ªiPhone 17 Pro¤Ë¶Ã¤¤Î¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¡×ÅÐ¾ì¡©
º£Ç¯È¯É½Í½Äê¤Î¡ÖiPhone 17 Pro/Pro Max¡×¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥é¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥¯¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó»á¤¬Êó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¤Î²èÁü¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¯¥½¥ó»á¤¬Åê¹Æ¤·¤¿iPhone 17 Pro/Pro Max¤È¤µ¤ì¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥À¥ß¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢iPhone 17 Pro/Pro Max¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥À¡¼¥¯¥Ö¥ë¡¼¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥«¥é¡¼¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î²èÁü¤Ë¤Ï°ÊÁ°±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥°¥ì¡¼¡×¥«¥é¡¼¤Ï¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
iPhone 17 Pro/Pro Max¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤â¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤Î±½¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹Ý¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¡×¤È¤ÎÊó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¤Ë¡¢¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥¯¥½¥ó»á¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢iPhone 17¤ä¡ÖiPhone 17 Air¡×¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£iPhone 17¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆiPhone 17 Air¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥´¡¼¥ë¥É¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÈÇ¤¬¤³¤Î¥«¥é¡¼¤É¤ª¤ê¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¿·Á¯Ì£¤Î¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥é¡¼¤Ï¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤½¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡£iPhone 17 Pro/Pro Max¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥é¡¼¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Source: Sonny Dickson / X via MacRumors
