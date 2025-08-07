菅野美穂「料理の腕上がったかな？ と思うくらい、いい感じに」ハマっているもの語る

女優の菅野美穂（47歳）が、8月6日に放送された情報番組「おはよう朝日です」（朝日放送）に出演。“ハマっているもの”について語った。



菅野はこの日、映画「近畿地方のある場所について」の宣伝を兼ねて、俳優・赤楚衛二と共に番組のインタビューに対応。作品の内容にちなみ、「いま、追求したいくらいハマっているもの」について質問を受ける。



これに菅野は「ホットクック（自動調理鍋）っていうか、野菜を切って、お肉と野菜を入れてセットすると、いい感じにお料理してくれるのがあって。まあこれが、大根とかが、料理の腕が上がったかな？ と思うくらい、すっごいいい感じに仕上げてくれるんですよ。スープとかは、私、クタクタに煮るほうが好きなので。もっといろいろできそうだな、と思って、突き詰めたいなと思ってます」と語った。