菅野美穂、赤楚衛二は「穏やかなので、幽霊がつきやすい人」

女優の菅野美穂（47歳）が、8月6日に放送された情報番組「おはよう朝日です」（朝日放送）に出演。映画で共演した俳優・赤楚衛二（31歳）について語った。



菅野はこの日、映画「近畿地方のある場所について」の宣伝を兼ねて、俳優・赤楚衛二と共に番組のインタビューに対応。共演シーンも多かった2人、赤楚について菅野は「穏やかなので、幽霊がつきやすい人」と語る。



そして「幽霊も見てるのよ。『この人だったら嫌がらずに、簡単につけそうだな…』ってな感じで」「菅野だと笑って弾き飛ばされそうだけど、赤楚くんだったら、いても許してくれそうかな、みたいな」と話し、赤楚は「いやだなぁ（笑）」「そう言われるとたしかに、（菅野は）弾き返されそうなエネルギーを持ってる、太陽みたいな方ではあるな」と笑った。