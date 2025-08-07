中華料理店でパフェが話題！？ 桃をまるごと使った『餃子と〆の店 Noode』の夏限定“ご褒美パフェ”
横浜駅直結のニュウマン横浜8階にある『餃子と〆の店 Noode』は、フードホールの奥にバーのようにスタイリッシュなカウンターを構える、本格的な餃子や中華料理を味わえる店です。
「白桃とプラムのパフェ」3200円
実はここ、餃子店でありながら、季節限定の本格パフェを味わえると話題になっています。今回の主役は、福島県産の白桃を贅沢にまるごと1個使用した「白桃とプラムのパフェ」。
注文してまず驚くのはその迫力。桃を大胆に1個使い、その中にはなめらかなマスカルポーネクリームがぎっしり！
プラムのソルベやジュレ、クリームが層を織りなすグラスの中は見た目も味も果汁はじける、フレッシュな味わいです。ナチュラルな甘みで、〆パフェとしてもピッタリな軽やかさも魅力です。
「白桃サワー」と「白桃スカッシュ」など桃を使った限定ドリンクもあり、どちらも果実の風味がしっかりと感じられ、パフェとの相性も抜群ですよ。
提供は2025年8月下旬頃までの予定ですが、数量限定、なくなり次第終了の可能性も。餃子で一杯のあと、ちょっと贅沢な桃パフェで〆る。そんな大人の夏のお楽しみを、ぜひ体験してみてくださいね。
（撮影・文◎加藤朋子）
●SHOP INFO
店名：餃子と〆の店 Noode
住：神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 ニュウマン横浜 8F フードホール内
TEL：045-620-7271
営：11：00～22：00（L.O.21：00）
休：施設に準ずる
https://www.instagram.com/noode_yokohama