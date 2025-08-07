食楽web

横浜駅直結のニュウマン横浜8階にある『餃子と〆の店 Noode』は、フードホールの奥にバーのようにスタイリッシュなカウンターを構える、本格的な餃子や中華料理を味わえる店です。

「白桃とプラムのパフェ」3200円

実はここ、餃子店でありながら、季節限定の本格パフェを味わえると話題になっています。今回の主役は、福島県産の白桃を贅沢にまるごと1個使用した「白桃とプラムのパフェ」。

注文してまず驚くのはその迫力。桃を大胆に1個使い、その中にはなめらかなマスカルポーネクリームがぎっしり！

プラムのソルベやジュレ、クリームが層を織りなすグラスの中は見た目も味も果汁はじける、フレッシュな味わいです。ナチュラルな甘みで、〆パフェとしてもピッタリな軽やかさも魅力です。

「白桃サワー」と「白桃スカッシュ」など桃を使った限定ドリンクもあり、どちらも果実の風味がしっかりと感じられ、パフェとの相性も抜群ですよ。

提供は2025年8月下旬頃までの予定ですが、数量限定、なくなり次第終了の可能性も。餃子で一杯のあと、ちょっと贅沢な桃パフェで〆る。そんな大人の夏のお楽しみを、ぜひ体験してみてくださいね。

（撮影・文◎加藤朋子）

●SHOP INFO

店名：餃子と〆の店 Noode

住：神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 ニュウマン横浜 8F フードホール内

TEL：045-620-7271

営：11：00～22：00（L.O.21：00）

休：施設に準ずる

https://www.instagram.com/noode_yokohama