『異世界おじさん』、異世界部門首位で「アニメ版声優のボイスコミック」制作決定 「みんなで決める！第2回・マンガ総選挙」結果発表
WEBマンガサービス「ニコニコ漫画」にて、各人気ジャンルの1位を決定するユーザー参加型投票企画『みんなで決める！第2回・マンガ総選挙』の一般投票結果が7日、公開された。あわせて、7日〜14日の7日間にわたり、1位を獲得した作品の「受賞記念・無料話増量」キャンペーンが実施される。
【画像】結果発表！各部門3位までの作品のマニフェスト
今回のマンガ総選挙では、ニコニコ漫画で人気の高い「異世界」「ラブコメ」「グルメ」の3ジャンル（選挙区）からノミネートされた作品を対象に一般投票を実施した。各ノミネート作品は、「1位獲得時のマニフェスト」「所属党名」「選挙ポスター風画像」などを特設サイト上で公開。ユーザーが、作品の魅力はもちろんのこと、マニフェストの魅力度や党名といった要素も含め、さまざまな角度から評価しながら自分の推し作品に投票した。
「異世界」ジャンルでは、累計500万部突破の人気作『異世界おじさん』が首位となり、「豪華すぎる」とユーザーから注目を集めたマニフェスト「アニメキャストによるボイスコミック制作」の実施が決定した。
「ラブコメ」ジャンルでは、ニコニコ漫画にて読切掲載時に大きな反響を呼び、連載化された『王子様の友達』が首位に輝き、マニフェスト「犀川メインのショート漫画を描き下ろし」が決まった。
今年初実施の「グルメ」ジャンルでは、2024年の配信当初から複数回日本のXトレンドで1位にランクインした話題作『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』が1位を獲得し、マニフェスト「コミックス1巻分のエピソードを期間限定無料公開」が実施される。各作品のマニフェスト実施時期などの詳細は、ニコニコ漫画公式Xにて順次発表される。
投票数は12万票超えとなり、部門別では「異世界」が最多票を獲得。続いて、初実施の「グルメ」ジャンルが2位となり、グルメ漫画の注目度の高さがうかがえる結果となった。
■『みんなで決める！第2回・マンガ総選挙』結果
▼選挙区（1）：「異世界コミッ区」（異世界ジャンル）
1位『異世界おじさん』
（所属政党：夢宣言党／獲得票数：2万6074）
【受賞コメント】いつも異世界おじさんの応援ありがとうございます。皆さまのホットなご声援によりこのたび一位を取ることができ、大変うれしく思っています！作者も驚いた豪華公約のボイスコミックも、ぜひ観て聴いてくださいね！（著者：殆ど死んでいる）
【実施マニフェスト】「アニメキャストによるボイスコミックを制作します！」
2位『片田舎のおっさん、剣聖になる』
（所属政党：中年応援党／獲得票数：1万8207）
3位『RTA走者はゲーム世界から帰れない』
（所属政党：最速クリア党／獲得票数：7945）
▼選挙区（2）：「胸キュントキメ区」（ラブコメジャンル）
1位『王子様の友達』
（所属政党：モテ格差是正党／獲得票数：1万0852）
【受賞コメント】皆さまのおかげで「王子様の友達」がマンガ総選挙胸キュントキメ区で第1位に選ばれました！投票と応援、本当にありがとうございました!!すごくうれしいです！これからも楽しんでいただけるように頑張りますので、今後ともよろしくお願いいたします！（著者：すけろく）
【実施マニフェスト】「犀川メインのショート漫画を描き下ろします！」※2025年冬頃公開予定。
2位『生意気なギャル姉を解らせる話』
（所属政党：歩み寄り促進連合／獲得票数：3692）
3位『同じギルメンの声が好き』
（所属政党：声フェチ合法化党／獲得票数：3597）
▼選挙区（3）：「おいし区」（グルメジャンル）
1位『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』
（所属政党：大盛り推進党／獲得票数：8663）
【受賞コメント】このたびは「もちづきさん」を「グルメ」部門の1位に当選させてくださり、ご投票いただきました皆さま、ありがとうございました！ 作者のまるよのかもめ先生共々、ドカ喜びしております！ 当選の公約として、人気の回がドカ盛りだくさんの単行本１巻分エピソードをヤングアニマルWebで期間限定無料公開いたしますので、お楽しみにどうぞ。公開時期は後日、作品公式Xにて発表予定です。腹ペコ望月さんを今後とも応援よろしくお願いします！（担当編集：吉永）
【実施マニフェスト】『ある』のがいけない!!!回・ダイエット回・休日キラキラ回を含むコミックス1巻分のエピソードを期間限定で無料公開!!※2025年11月末公開予定。
2位『魔王城の料理番 〜コワモテ魔族ばかりだけど、ホワイトな職場です〜』
（所属政党：魔族の食卓を守る会／獲得票数：8090）
3位『孤独のグルメ』
（所属政党：無所属／獲得票数：6989）
