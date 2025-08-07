♪文書もねえ 縛りもねえ 引き下げ時期は分からねえ 訪米9回ぐーるぐる──。地元の演芸会でカラオケを披露したことのある赤沢亮正経済再生相には「俺ら東京さ行ぐだ」に合わせ、反省を込めて、そう歌ってもらいたい。

合意文書もない、法的拘束力もない、自動車関税の引き下げ時期も分からないという「ないない尽くし」の日米関税合意に唯一あるのは、マリアナ海溝のように深く大きな日米間の齟齬。石破政権は「着実な履行」の実現まで持久戦を強いられそうだ。

■日本は「相互関税」特例の対象外

日米合意を巡っては、約80兆円（5500億ドル）の対米投資や防衛装備品の追加購入に関して日米間の食い違いが指摘されてきたが、7日発動の「相互関税」（税率15％）についても認識のズレが浮き彫りになっている。

日本側の説明によれば、相互関税が発動しても、すでに税率15％以上の品目は既存の税率のまま、15％未満の品目が一律15％になる。この特別措置で合意したはずが、米政府が6日に公表した連邦官報には日本が特別措置の対象との記載はなく、対象は「EUのみ」と明記された。

このままでは日本からの輸入品すべてに15％が「上乗せ」されることになる。なぜ、そんな事態に至ったのか。赤沢大臣は5日の参院予算委員会で「（米側の）事務的なミス」と説明。日米間の食い違いに懸念をあらわにする野党議員に対し、「（米政府から）日本についてはEUと同じ扱いになるから心配するなという確約を得ている」「ぜひ、私を信じていただきたい」と訴えたが、そんな口約束をどう信じろというのか。

改めて合意内容を確認するため、赤沢大臣は5日から9回目の訪米に出発。ワシントンに到着した後、相互関税について「（合意時の）説明と違う内容になっているので経緯を説明してもらう」、現状27.5％の自動車関税の引き下げに関しては「できるだけ早く実施されるよう強力に働きかける」と意気込んだ。

米国内はインフレ再燃の兆し

こうも齟齬が相次いでは、もはや「合意」と言えるのかどうかすら怪しいレベル。相手は石破首相も「普通ではない」と認めるトランプ大統領だが、合意内容の詰め作業が長引く持久戦になればなるほど、日本のみならず米国内の経済にとっても痛手になる。

米紙ニューヨーク・タイムズ（電子版2日付）は〈遅れてきた関税の痛み 消費者も感じ始めた〉と題した記事で、こう指摘している。

〈今週発表された米商務省などの政府データによると、家具や玩具、家電など関税の影響を強く受ける商品の価格が6月に上がった〉

〈ハーバード大の経済学者アルベルト・カバロ氏によれば、3月上旬から、輸入品価格は平均3％上昇しており、特に中国製品はより大きく上昇したという〉

トランプ関税による米国内のインフレは緩やかであり、今後の物価への影響は見通せないとする一方、〈経済学者は最終的に消費者が（関税の）代償を払うことになる〉と締めくくった。ここにトランプの“弱点”がある。経済評論家の斎藤満氏が言う。

「トランプ関税が発表された当初の予想に比べ、米国内のインフレは穏やかで景気は堅調に推移していますが、それも日本をはじめ輸出国側が関税によるコスト増を吸収しているからです。積極的に価格転嫁をしないことには、トランプ関税の過ちは看過され、むしろ正当化されてしまう。輸出する側が遠慮している場合ではないのです。トランプ関税が米国の消費者にとって『増税』であり、インフレを再燃させる悪材料だと認識されれば、国内世論の反発を受けてトランプ氏も政策転換せざるを得なくなるかもしれません」

トランプは約80兆円の対米投資についても、「野球選手が受け取る契約金のようなもの」「我々が好きなように投資できる資金」と言いたい放題である。俺らこんな人いやだ。

