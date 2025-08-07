進撃のノア「幸せです！」 ヒカルと“交際0日婚”の反響を明かす「受け入れられなかったらどうしようと…」
YouTuber・ヒカル（34）と結婚を発表した実業家・進撃のノア（30）が、沖縄・沖縄アリーナで開催されたガールズファッションフェス『OKINAWA COLLECTION 2025』（オキコレ2025）に出演。ORICON NEWSでは、ランウェイ出演後にインタビューを実施し、ヒカルとの結婚報告の反響を明かした。
【動画】左手にキラリ！たくさんの祝福を受けた進撃のノア
――まず、出演した『OKINAWA COLLECTION 2025』の感想をお願いします！
すごい歓声をいただいて、うれしい限りです！シークレットゲストで出演させていただいたんですけど、皆さん応援していただいてすごいうれしかったです。ありがとうございます！
――今日のファッションのポイントは？
スポーツミックスで韓国っぽい感じを意識しました。普段はパーカーやワンピースも着たりするんですが、きょうはクールな感じでまとめました！
――ヒカルさんとご結婚を発表されてから初のイベントで、ブーケトスの演出もありましたね。
結婚式をまだやってないんですけど、幸せを分けたいなと思って、お花を投げさせてもらいました！こういう演出どうですか？って言われて、ぜひ投げさせてくださいっていうことで（笑）。
――ご結婚を発表されてからの反響はいかがですか？
お相手のファンの方にも動画上で発表したので、受け入れられなかったらどうしようと思っていたんですけど、みんな温かく受け入れてくださってうれしいですし、幸せです！
