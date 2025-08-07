『刃牙』シリーズ5作品149巻分が全話無料、LINEマンガにて5日間限定
人気漫画『刃牙』シリーズ（原作：板垣恵介／秋田書店）5作品が、電子コミックサービス「LINEマンガ」できょう7日から11日まで、全話無料を実施。
【写真】すげぇ…名シーン再現！385万円の範馬勇次郎フィギュア
『週刊少年チャンピオン』で1991年より連載が始まった『刃牙』シリーズは、地上最強の生物・範馬勇次郎を父親に持つ高校生・刃牙が主人公の格闘漫画。東京ドーム地下に広がる地下闘技場で高校生ながら王者として君臨する刃牙の姿が描かれ、格闘マンガの金字塔といえる大人気作品。アニメや舞台などでメディアミックス展開され、シリーズを通して長年多くの読者に愛されてきた。
「LINEマンガ」では、『刃牙』シリーズより『グラップラー刃牙』『バキ』『範馬刃牙』『刃牙道』『バキ道』の5作品、合計で全149巻分を5日間限定で無料公開される。
また、特設ページが設けられ、1万円分のマンガコインまたは時短アイテムが必ず当たる「刃牙シリーズ5作品 全話無料記念！LINEマンガガチャ」を実施中。「LINEマンガ」公式Xアカウントでは、抽選で5000分のマンガコインが当たるキャンペーンも。該当ポストをリポストすることで参加できる。
