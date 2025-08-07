金属盗対策をさらに強化するため、警察庁はあらたな法律で本人確認が義務化される金属くず買い取り業者に加え、古物買い取り業者に対しても、電線やグレーチングと呼ばれる側溝の蓋、エアコンなどの室外機について、1万円未満の取引でも本人確認を必須とすることを決めました。

警察庁によりますと、古物営業法では古物の買い取り業者に対し取引相手の本人確認と取引時の帳簿への記載を義務化していますが、業者の負担軽減のため1万円未満の取引ではこれらの義務を免除しています。

一方、盗難被害が多かったり市場でよく出回っていたりするオートバイやゲームソフト、DVD、書籍などでは免除はされておらず、警察庁は盗難被害が急増している電線、グレーチング（側溝の蓋）、室外機についても1万円未満の取引でも義務を免除せず本人確認と帳簿への記載を課すことを決めました。

今国会で成立したいわゆる「金属盗対策法」では金属くずの買い取り業者に顔写真付きの身分証での取引相手の本人確認を義務づけましたが、これに加えて金属盗対策を強化したい考えで、今年10月1日から施行されます。