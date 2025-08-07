ユニバーサル ミュージックが、King & Princeの17枚目のシングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」を発売。

初回限定盤には、ファンクラブで実施したアンケートの結果を参考に、メンバーが選曲した3曲のセルフカバーが収録されているほか、今作初の試みとして、初回限定LIVE盤には新規で撮り下ろしたライブ映像「Quiet Session Club」も収められています。

King & Prince ダブルAサイドシングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」

発売日：2025年8月6日（水）

2028年にスクリーンデビュー100周年を迎える、永遠のエンターテイナー「ミッキーマウス」

アニバーサリーイヤーに先駆け、日本から世界へ発信する新たな挑戦がスタートしています。

『ミッキーマウス・マーチ』に続くミッキーの新たなオフィシャルテーマソングとして誕生したのが、『What We Got 〜奇跡はきみと〜』です。

「What We Got 〜奇跡はきみと〜」

ふとした出会いが大切な絆になる―そんな身近な奇跡を歌い、みんなに笑顔を届ける「ミッキーマウス」の新オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」

日本のアーティストとして初めてアニメーションのミッキー＆フレンズと共演したミュージックビデオは、ディズニーと一緒にKing & Princeも企画から参加しており、彼らが子どもの頃から親しんできたミッキーへの愛情が詰めこまれた作品に仕上げられています。

振り付けはパフォーマンスチームs**t kingzのNOPPO氏が担当されました。

「I Know」

郄橋海人さんがW主演を務めるTBS金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』の挿入歌にも起用されているHIP HOPをベースにしたエレクトロなダンスミュージック「I Know」

振付はメンバーの郄橋海人さんとも親交が深い、日本を代表するダンスチームRht.のKAITA氏が手掛けています。

初回限定盤特典

初回限定盤には、ファンクラブで実施した「僕たちに歌ってほしい曲ってどれー？」アンケートの結果を参考に、メンバーが選曲した3曲「Lovin’ you」「今君に伝えたいこと」「僕の好きな人」のセルフカバーを収録。

また、今作初の試みとして、初回限定LIVE盤には新規で撮り下ろしたライブ映像「Quiet Session Club」も収められています。

「Quiet Session Club」とは

King & Princeがつくった、音楽の秘密基地。

コンサートや音楽番組とちがった、静かで密やかで、音楽を楽しむためだけの場所。

「今まで披露してこなかった楽曲とか、今までと違ったアレンジで披露したい楽曲とか、自分たちの作ってきた音楽をもっともっと楽しみたい！自分たちの音楽の可能性を広げたい！」そんな思いで、King & Princeメンバー自身によって企画の発案から企画名の決定まで行った、特別なライブ空間となっています。

「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」情報

初回限定盤A（CD+DVD)価格：1,800円(税込)品番：UPCJ-9061【CD】1. What We Got 〜奇跡はきみと〜 2. I Know 3. Lovin’ you (Re:)【DVD】・「What We Got 〜奇跡はきみと〜」 Music Video・King & Princeの◯◯任せのパーティー仕様：スリーブケース付き2Dケース初回限定盤B（CD+DVD）価格：1,800円(税込)品番：UPCJ-9062【CD】1. I Know 2. What We Got 〜奇跡はきみと〜 3. 今君に伝えたいこと (Re:)【DVD】・「I Know」 Music Video・「I Know」 Performance ver.・「I Know」 Music Video Behind the scenes仕様：スリーブケース付き2Dケース初回限定LIVE盤（CD+DVD）価格：1,800円(税込)品番：UPCJ-9063【CD】1. I Know 2. What We Got 〜奇跡はきみと〜 3. 僕の好きな人 (Re:)【DVD】・Quiet Session Club仕様：スリーブケース付き2Dケース通常盤【CD】価格：1,300円(税込)品番：UPCJ-9064【CD】1. What We Got 〜奇跡はきみと〜 2. I Know 3. Do Dance 4. Deep Forest仕様： 3Pケース仕様※通常盤(初回プレス)／UPCJ-9064終了後、通常盤／UPCJ-5017に切り替わります。

先着外付け特典：

・初回限定盤A／特典：ポストカード2枚セット

・初回限定盤B／特典：A4クリアポスター

・初回限定LIVE盤／特典：A6フォトカード

・通常盤(初回プレス)／特典：ビジュアルカード3種セット

※4形態同時購入特典：オリジナルピンバッジ

封入特典：ビジュアルカード

・初回限定盤A：集合Aタイプ1種

・初回限定盤B：集合Bタイプ1種

・初回限定LIVE盤：集合Cタイプ1種

・通常盤(初回プレス限定)： 集合D(3種中1種ランダム封入)

初回封入特典：期間限定動画視聴シリアルナンバー

・初回限定盤Ａ／期間限定動画Ａ視聴シリアルナンバー

・初回限定盤B／期間限定動画B視聴シリアルナンバー

・初回限定LIVE盤／期間限定動画C視聴シリアルナンバー

・通常盤（初回プレス）／期間限定動画D視聴シリアルナンバー

視聴期間：2025年8月5日(火) 正午12:00〜9月5日（金）18:00まで

ユニバーサル ミュージックより発売されているKing & Prince「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」の紹介でした☆

