ホームセンター「コメリ」の2026年3月期第1四半期の業績が公表された。売り上げにあたる営業収益は前年比1.7％増の1093億円、営業利益は5.8％増の100億円となった。農業資材の販売が堅調に推移し、6月の高気温や早い梅雨明けもファン付きウエアや除草剤の売り上げ増に貢献した。

同社は1952年に米穀商として創業した。63年からLPガス・石油の販売を開始し、74年に物流事業を始めた。現在の主力であるホームセンター事業には77年に参入している。コメリは91年に100店舗、2001年に500店舗を達成した。その後も成長し続け、22年3月期以降は売上高3700億円台を推移している。今年6月末時点の店舗数は1229である。

「2000年代からホームセンターの市場規模は伸びていないが、コメリは農業や園芸資材に特化して差別化に成功した。JAとも協業し、『農家のコンビニ』と呼ばれている」と小売りに詳しい大学教授は語る。

コメリは金物や農業用品に特化した「ハード＆グリーン」店を1983年に開発した。同業態店は現在、1000店舗を超え、全体の約9割を占めている。他社のホームセンターと比較すると培養土や肥料、殺虫剤などの種類が豊富で、米の出荷袋や果物用ネットなど農業用品が目立っている。

大手小売りチェーンと同じく自社発行のクレジットカードで客を囲い込み、“収穫期払い”可能な「アグリカード」も発行している。立地戦略も業界内では独特なようだ。

前出の教授によると、「競合が大型店を出店する一方、コメリは小型店が主軸である。ホームセンターは品ぞろえが多い大型店ほど有利だが、農業用品に特化しているので狭くても問題ない。小商圏に店を構えるので用地取得でも有利。他社も小型店を開発したが、中途半端な品ぞろえで集客できず失敗した」という。

■3000店舗を長期目標に

コメリでは最低300坪の店舗を標準とし、首都圏では150坪型も展開する。業界で標準的な店舗は500坪以上で、大型店は2000坪を超える。参考までにDCMホールディングスの2024年度におけるホームセンター事業売上高は4722億円と、コメリより大きいが、期末時点の店舗数は843と少ない。

コメリは現在の倍以上である3000店舗を長期目標に掲げる。だが、実現可能性は未知数である。地方では過疎化が進むうえに、農業人口は減少し続けている。農水省によると自営農家に従事する「基幹的農業従事者」は、2010年の205万人から、20年には136万人にまで減少した。今のところ拡大路線が続いているが、目標を前に縮小に転じる可能性もある。

（ライター・山口伸）