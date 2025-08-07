福岡県柳川市出身の詩人・北原白秋（１８８５〜１９４２年）が中学時代の教師に宛てた２０通のはがきが、柳川市隅町の柳川古文書館で初めて公開されている。

関東大震災で自宅などが被災した様子や、柳川の歴史・文化を尋ねるなど、親しい関係がうかがえる。同古文書館は「生き生きとした豊かな感性が伝わるような文章なので、白秋の人柄の一端に触れてほしい」としている。（柿本高志）

はがきは、白秋が在籍した当時の県立伝習館中（現伝習館高）の元教諭で、戦前に郷土史家として活躍した岡茂政に大正末期から昭和初期に宛てたもの。１７通は神奈川県小田原市在住時代に書いたもので、３通は、転居した東京・世田谷から出していた。

関東大震災から間もない１９２３年（大正１２年）９月１４日付のはがきには、「全市の家屋倒壊仕候へど天佑（てんゆう）か奇跡か拙宅のミ残存……竹林に蚊帳をつる玄米の施与を受け、貧いよいよ極りていよいよ富みたる心地いたし居候」などと記している。その後も、繰り返し震災後の日常の様子を書いて送っている。

２４年以降は、白秋が書いた童謡の中の文章を訂正するために、正確な内容を教えてほしいことや、柳川に伝わる手まり歌に関する質問を書き送っている。別のはがきでは、岡が白秋の長女の誕生祝いに送った餅に対する礼状や、紀行文を書くため、樺太・北海道旅行に参加した際の模様なども伝えている。

はがきはいずれも、表面に文章を、写真や絵が印刷された裏面には詩が記されている。大震災前に送ったはがきには、「一度はそのうち帰省仕度ただ未（いま）だ故郷に錦をかざる事のほどの自信も得ず……」などと当時の気持ちを吐露し、裏面に「この山の老木の藤の垂れ房に 霧かとも思ふ雲の通へり」との詩が残る。

はがきなどを収めたアルバムは、岡の子孫が２００４年に同古文書館に寄託し、後に寄付された。江島香館長（学芸員）は「次々に言葉や文章がわき上がり、白秋がはがきに書いている様子が想像できる。仕事に熱心で、気になったことの確認も怠らない姿勢などもうかがい知ることができる」と話している。

展示は９月２８日まで。入場無料。月曜休館。問い合わせは柳川古文書館（０９４４・７２・１０３７）へ。