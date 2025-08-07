¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö¿´Ï«¤òÍ¿¤¨¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¡× ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¤Î¤¨¤óºá»ö·ï¤Ç·Ù»ëÁí´Æ¤¬¼Õºá¡¡¡Ö¸ø°ÂÉô¤Î´´Éô¤Ë¤è¤ëÁÜºº»Ø´ø¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ë¸¡¾Ú·ë²Ì¤â¸øÉ½
²½³Øµ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×¤Î¤¨¤óºá»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡Ö¸ø°ÂÉô¤Î´´Éô¤Ë¤è¤ëÁÜºº»Ø´ø¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ë¸¡¾Ú·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ç÷ÅÄÍµ¼£·Ù»ëÁí´Æ¤¬¼Õºá²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç÷ÅÄÍµ¼£ ·Ù»ëÁí´Æ
¡Ö·Ù»ëÄ£¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤Î¸¡¾Ú¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Åö»þ¡¢¸ø°ÂÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁÈ¿¥Åª¤ÊÁÜºº»Ø´ø¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁÜºº¤Î´ðËÜ¤ò·ç¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹µÁÊ¿³È½·è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤¿ÁÜºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¿Ùõ¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿²ñ¼Ò¤Î¸ÜÌä¤ÎÊý¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¤´°äÂ²¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢¿´¤«¤é°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¤È¶¦¤Ë¡¢ËÜ·ïÁÜºº¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿Âç¤Ê¤´¿´Ï«¡¢¤´ÉéÃ´¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
Ç÷ÅÄÍµ¼£·Ù»ëÁí´Æ¤Ï¡¢¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¤Î¤¨¤óºá»ö·ï¤Î¸ø°ÂÉô¤ÎÁÜºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢°äÂ²¤ËÂÐ¤·¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¡×»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂçÀî¸¶ÀµÌÀ¼ÒÄ¹¤é3¿Í¤¬¡¢·³»öÅ¾ÍÑ¤Ç¤¤ëÊ®Ì¸´¥Áçµ¡¤òÃæ¹ñ¤Ê¤É¤ËÉÔÀµÍ¢½Ð¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½é¸øÈ½¤ÎÄ¾Á°¤Ëµ¯ÁÊ¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ìµ¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÀî¸¶¼ÒÄ¹¤é¤ÏÅìµþÅÔ¤È¹ñ¤ËÇå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¡¢Åìµþ¹âºÛ¤Ïº£Ç¯5·î¡¢·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤ÈÅìµþÃÏ¸¡¤ÎÁÜºº¤Î°ãË¡À¤òÇ§¤á¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½1²¯6600Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¡¢¤³¤ì¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¡¢ÂçÀî¸¶¼ÒÄ¹¤È¤È¤â¤ËÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢Ä¹´ü´Ö¸ûÎ±¤µ¤ì¤¿¸ÜÌä¤ÎÁêÅèÀÅÉ×¤µ¤ó¡ÊÅö»þ72¡Ë¤¬2021Ç¯¡¢°ß¤¬¤ó¤¬¸¶°ø¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤ÏÈ½·è¤Î³ÎÄê¤ò¼õ¤±¡¢ÉûÁí´Æ¤ò¥È¥Ã¥×¤È¤¹¤ë¸¡¾Ú¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Åö»þ¤Î´´Éô¤äÁÜºº°÷¤ËÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¡Ê7Æü¡Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¸¡¾Ú·ë²Ì¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢ÁÜººÅö»þ¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤Ù¤¸ø°ÂÉô´´Éô¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÊó¹ð¤¬¾å¤¬¤é¤º¸½¾ì¤ËÇ¤¤»¤ÆÄÉÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿µ²±¤â¤Ê¤¤¤·¡¢»Ø¼¨¤ò¤·¤¿µ²±¤â¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤âÈ¯É½¡£
¸¡¾Ú¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö¸½¾ì¤ÎÆ°¤¤ËÁÈ¿¥¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢µ°Æ»½¤Àµ¤ò¤Ï¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾ÊÅÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÁÜººÊý¿Ë¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¾Ã¶ËÅª¤Ê¾Úµò¤Î¸¡Æ¤¤ä¶¦Í¤¬¤Ê¤µ¤ì¤º¡¢¸ø°ÂÉô¤Î´´Éô¤Ë¤è¤ëÁÜºº»Ø´ø¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÁí³ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡¾Ú·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Âà¿¦¼Ô¤ò´Þ¤àÅö»þ¤Î´´Éô¤é¤ò½èÊ¬¤ä½èÊ¬ÁêÅö¤È¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÜººÉôÌç¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø°ÂÉô¤Ë¤Ï¡¢ÁÜºº¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ë¡Ö¸ø°ÂÁÜºº´ÆÆÄ»ØÆ³¼¼¡×¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤Û¤«¡¢½ÅÂç»ö·ï¤Ç¤Ï¸ø°ÂÉôÄ¹¤¬ÁÜºº²ñµÄ¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ù»ëÁí´Æ¤¬¼Õºá²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¹ñÊ¬»û»Ô¤ÇÎ©Àî·Ù»¡½ð¤Î½ð°÷¤¬·ý½Æ¤Ç½÷À¤ò»¦³²¤·¤¿»ö·ï°ÊÍè¤Ç¡¢µÏ¿¤¬»Ä¤ë¸Â¤ê3·ïÌÜ¤È¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£