県は今年度、クマの出没件数が過去最多になっているとして8月7日、「クマ出没警戒警報」を発表、注意報から切り替えました。



県によりますとことし4月から7月までの出没件数は、過去10年で最多となっていて、7月までの出没件数は629件が確認されています。この10年間で出没件数が600件を上回った年度はないということです。



また県が実施した調査によるとクマのエサとなるブナの実は、今秋、県全体で凶作が予測されています。県は、クマが冬眠する前にエサを求めて人里へ出没する可能性があるとして注意を呼びかけています。





今年度の人身被害は7月までで4人となっていて、2018年の4人と並び過去10年で最多。ブナの実が凶作となる年は9月～11月にかけ人身被害が多く発生していることから被害の拡大が懸念されています。県は11月30日までクマ出没警戒強化期間とし、以下を呼びかけ警戒にあたるということです。●地域のクマ目撃情報を確認し、クマのいるところには近づかない（※県の「にいがたクマ出没マップ」で目撃情報を確認できる）●複数で行動し、ラジオや鈴など音の鳴るものやクマ撃退スプレーを携行する●クマの活動が活発な早朝や夕方の入山を避ける●クマのエサとなる生ゴミや不要となった果樹（柿、栗など）を適切に処分する● クマに出会ったときは慌てずにゆっくり後退する●クマに襲われた場合、地面に伏せて頭・首・腹を守る（両手で首の後ろをガードする）