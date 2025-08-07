お笑いコンビ・タカアンドトシが７日、東京・有楽町駅前広場で行われた「８月８日はマルちゃん焼きそばの日『焼きそばはマルちゃん』２０２５メディア発表会」に登壇し、マルちゃん焼きそばアンバサダーに就任した。

東洋水産は８月７、８日の２日間限定で、食べ比べ体験イベントなどを東京会場（有楽町駅前広場）で、８日は関西会場（神戸サンキタ広場）でも開催する。

登場したタカが「Ｈｉ！」とあいさつし、トシが「欧米か！」とツッコんだ。司会から「懐かしの…」と言われ、トシは「懐かしのとか言うのはやめてください。僕らはこれ現役でやってるんですから！」と抗議した。

タカはマルちゃん焼きそばが「おふくろの味」と言い、「自分の子供も同じ味を食べているのがうれしい」と話した。

トシが「我々も今年で結成３０年」と触れ、タカは「この（坊主頭の）マルちゃん（トシ）と出会って３０年ですよ。マルちゃん焼きそばのように愛される芸人を目指したい」と目標を掲げた。

夏にやりたいことを聞かれると、トシは「家族でキャンプをやりたい」と答え、タカは「高齢のわんちゃんを飼ってるので、子供たちも旅行にも行かずわんちゃんの看病をしていました。いい子に育ってます」と回答した。